C'est avec l'objectif de réveiller tout un effectif que Philippe Montanier débarque à l'ASSE. Après l'échec Eirik Horneland, l'entraîneur de 61 ans a pour mission de relancer une machine déjà bien grippée par une première partie de saison compliquée. Analyse dans le dernier Sainté Night Club.

Plusieurs noms circulaient à L'Etrat ces dernières semaines. Mais la direction a finalement opté pour Philippe Montanier. Pourtant, l'ancien portier stéphanois n'a plus été sur un banc depuis juin 2021. Mais le Français a le profil pour remettre l'ASSE sur les bons rails.

Il a notamment permis à Toulouse de retrouver la Ligue 1, avant de décrocher la Coupe de France avec les Violets. Au-delà du terrain, Montanier est reconnu pour son sérieux et, surtout, pour sa qualité de gestion humaine.

Le meilleur choix pour initier une nouvelle dynamique à l'ASSE ?

"Quand je vois tous les noms qui ont circulé, je ne suis pas loin de penser que c’est un bon choix", analyse Clément, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert. Franck Haise, un temps pressenti, revient tout juste d'un échec du côté de Nice. Constat similaire pour Wilfried Nancy du côté du Celtic.

"Philippe Montanier, finalement, c’est un coach qui a l’expérience de la Ligue 2 et de la Ligue 1", analyse Clément, satisfait par cette signature. "C’est un coach français, mais qui parle aussi anglais, espagnol. Il est sûrement plus pragmatique qu’Horneland, ça me paraît évident, mais peut-être aussi plus dans une logique de football moderne que Dall’Oglio. C’est peut-être un bon compromis entre les deux."

Débarqué après plusieurs années loin des terrains, Montanier pourrait bien insuffler un vent de fraîcheur en interne. "Quand l'ASSE le contacte, il est en pleine coupure", affirme Clément. "On a pu lire qu’il était en Australie, qu’il faisait le tour du monde, dans un mode de vie totalement coupé du foot. Du coup, il arrive avec l’esprit clair, reposé, et prêt à se concentrer à 100 % sur Saint-Étienne."

Et le ton a été donné dès son arrivée, constate Clément. "Dimanche matin, il a convoqué les joueurs pour une réunion. Il n’a pas du tout apprécié le match contre Boulogne, ni les retours sur les entraînements, ni probablement les derniers matchs qu’il a pu visionner. Et ce qui ressort clairement, c’est que son mot d’ordre, c’est "travail, travail, travail". (...) e pense que certains vont devoir sérieusement se remettre au travail."

Une remise en question des dirigeants ?

Et si cette nomination traduisait un virage stratégique au sommet de l'ASSE. Du moins, à court terme. "J’ai été un peu surpris quand j’ai vu son nom, partage Joss Randall, chroniqueur pour Peuple Vert. En première lecture, ça paraissait être un pas de côté par rapport à la philosophie affichée par Kilmer. Je pensais qu’on allait voir débarquer un profil venu de MLS ou d’un autre championnat plus « data-friendly.

Mais finalement, j’ai envie d’y voir un vrai signe d’intelligence et d’adaptation de la part de l’actionnaire. Peut-être qu’il commence à comprendre ce qu’est vraiment le championnat français. Jusqu’ici, ce n’était pas très clair."

Ligue 2 - ASSE : Horneland OUT, Montanier IN + FOLLE fin de MERCATO !