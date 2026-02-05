Cet hiver, l’ASSE féminine a décidé de se montrer active sur le marché des transferts. En grande difficulté en Arkema Première Ligue, le club stéphanois doit relever la tête lors de cette seconde partie de saison. Bilan d’un mercato mouvementé, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées.

Actuellement 11e d’Arkema Première Ligue, l’ASSE bataille avec plusieurs clubs pour se maintenir. Tout devrait se jouer avec Lens, Montpellier, Marseille et Le Havre. L’objectif est simple : ne pas se retrouver dans les deux dernières positions. Plus mauvaise attaque du championnat, avec huit buts en quatorze journées, l’ASSE devait avant tout se renforcer sur le plan offensif.

Un recruteur pour lancer le mercato

Le 08 janvier dernier, l’ASSE a annoncé l’arrivée d’un atout précieux. Pas une recrue à proprement parler pour l’effectif, mais un recruteur. Il s’agit de Benoît Ragazzini. Cet ancien joueur, qui a intégré le staff des Girondines de Bordeaux en 2022, avait pour mission l’analyse vidéo, puis le recrutement. Le dépôt de bilan du club l’aura rapidement freiné dans son parcours. Depuis ce départ, il a continué à apprendre en collaborant pendant plus d’un an avec des agents de joueuses. Grâce à son réseau, il aura pour mission de contribuer au projet à long terme de l’ASSE, en allant dénicher des joueuses capables de s’intégrer pleinement dans l’effectif stéphanois.

Une défenseure pour débuter le mercato

Très rapidement, une jeune défenseure a été officialisée comme toute première recrue. Âgée de 23 ans, Moira Kelley est passée par "University of Kansas" et "University of California". Là-bas, elle s’impose rapidement comme une joueuse majeure. Par la suite, elle rejoint une équipe de première division américaine, Portland Thorns, avant de partir du côté de Linköping FC, club suédois, en juillet 2025.

En rejoignant l’ASSE, elle débute sa première expérience en France. Son nouveau coach, Sébastien Joseph, justifie l’arrivée de cette joueuse dans le communiqué du club. "Elle va pouvoir nous apporter de la stabilité défensive. Elle arrive avec une expérience européenne en Suède et de très bonnes statistiques dans l’utilisation du ballon et dans les duels. Moira n’a pas peur de jouer sous pression et possède une bonne capacité à casser les lignes et à renverser le jeu."

Depuis son arrivée sous le maillot de l’ASSE, elle a déjà pris part à quatre rencontres, dont trois comme titulaire.

Une avant-centre pour régler les problèmes offensifs de l'ASSE

C’était indispensable pour l’ASSE. Une avant-centre, pour enfin marquer des buts et prendre des points précieux dans la course au maintien. C’est une joueuse plus expérimentée, âgée de 27 ans, qui a donc rejoint le club. Kaylan Bradford-Williams vit également sa première expérience en France. L’Américaine arrive en provenance du Dynamo Moscou. Au fil de son parcours, elle a connu de nombreuses expériences. Tout a débuté à la Marion High School. Puis, en 2020, elle rejoint l’Hapoel Nir Ramat HaSharon FC, pensionnaire de la Première Ligue israélienne féminine, avant de s’engager avec le Lokomotiv Moscou lors de la saison 2021-2022. En 2023, elle rejoint l’autre club de la ville, le Dynamo Moscou.

Selon Sébastien Joseph, son profil sera un véritable atout pour l’ASSE. "Kaylan est une vraie renarde des surfaces ; que ce soit de la tête ou de son pied gauche, elle rôde en permanence et possède un très bon sens du but.". Depuis son arrivée, elle n’a pas encore bénéficié de beaucoup de temps de jeu (53 minutes). La joueuse a tout de même participé à trois rencontres.

Une milieu offensif pour conclure le mercato

Âgée de 21 ans, Tyler Isgrig découvre également le championnat français. L’Américaine est passée par l’Université de Baylor, au Texas. Malgré sa jeunesse, elle affiche déjà un parcours intéressant. Elle débute à Dallas avant de rejoindre la Texas Christian University, puis la Baylor University. En 2025, elle a reçu de nombreuses distinctions, dont le trophée de milieu de terrain de l’année de la conférence Big XII. Elle fait également partie des All-American, une distinction décernée aux meilleures joueuses d’un exercice.

Sébastien Joseph espère rapidement pouvoir compter sur sa polyvalence. "Elle est à l’aise des deux pieds et n’hésite pas à prendre des initiatives. Nous espérons qu’elle pourra nous aider à marquer davantage de buts lors de cette deuxième partie de saison."

Quelques départs à l'ASSE

S’il y a eu plusieurs arrivées, il y a aussi eu quelques départs. Arrivée il y a un an et demi, Adèle Connesson a quitté l’ASSE pour renforcer un club concurrent, le RC Lens. Avec toutes ces arrivées, l’AS Saint-Étienne ne pouvait pas lui garantir du temps de jeu. La joueuse n’a donc pas été retenue. Un autre départ a été confirmé avec Welma Fon. Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’un transfert définitif, puisqu’elle rejoint le DUX Logroño, où elle est prêtée jusqu’à la fin de la saison.