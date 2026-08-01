À l’aube de la saison 2026-2027, la question du poids financier de l'ASSE divise les observateurs du football français. Portée par le rachat de Kilmer Sports Ventures en juin 2024, l'ASSE dispose sur le papier d'un des plus gros budget du championnat avec 35M€. Un budget environ égale à celui du FC Nantes cette saison.
Mais cette étiquette de « géant » de deuxième division reflète-t-elle la réalité d’un championnat secoué par une crise systémique des droits télévisés ? Sur le marché des transferts, l’ASSE évolue dans une catégorie à part. Quand la majorité des pensionnaires de deuxième division cherche des opportunités à zéro euro ou sous forme de prêt, le club du Forez conserve une capacité de dépenses hors normes.
1. Transferts et budgets : Un grand écart financier
Bien que l'ASSE ait entamé un dégraissage stratégique (le joueur le plus âgé de l'effectif est Gautier Larsonneur, 29 ans), l'écart reste abyssal par rapport aux promus ou aux clubs historiques du championnat de Ligue 2. Voici un tableau récapitulant certains budgets et faisant le bilan actuel des mercatos
2. La crise des Droits TV (2026-2027) : L'ASSE préservée, le reste sous pression
La révélation par l’Équipe des projections financières de la LFP pour la saison 2026-2027 confirme une situation critique pour l'écosystème.
Les chiffres clés de la répartition
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Revenus bruts totaux L1/L2 : 412,2 M€ (incluant 170,1 M€ de la chaîne Ligue 1+, 137,6 M€ à l'international et 63,5 M€ du fonds de réserve).
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Enveloppe nette globale Ligue 2 : 29,2 M€ répartis entre les 18 clubs, complétés par 12 M€ d'aides aux relégués.
Le modèle stéphanois à l'épreuve
Face à cette fonte des revenus audiovisuels qui asphyxie les petits budgets de la division, l’ASSE dispose d'un bouclier structurel :
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Une billetterie de rang européen : L'affluence de Geoffroy-Guichard garantit des recettes de jour de match largement supérieures à la moyenne de la division. L'an passé avec 31 446 supporters en moyenne, l'ASSE se situait largement devant Le Mans second (12 027).
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Un investisseur solide : Le soutien du groupe Kilmer permet de combler le déficit d'exploitation engendré par la baisse des droits télé sans passer par des ventes précipitées.
3. Le terrain : Un statut de « PSG de L2 » à assumer ?
Si l'étiquette de « PSG de la Ligue 2 » se vérifie sur le plan budgétaire et populaire, la vérité du terrain reste intransigeante. La concurrence est féroce : Le FC Nantes, Montpellier ou le Stade de Reims disposent également d'arguments de poids pour la remontée. Le Red Star FC Rodez, Pau... s'appuient sur une dynamique collective et une gestion rigoureuse qui compense la faiblesse de leurs moyens.
L'AS Saint-Étienne possède en 2026-2027 la puissance financière et la ferveur d’un club de première division égaré à l'étage inférieur. Si l'appellation de « PSG de Ligue 2 » est justifiée dans les livres de comptes, le terrain exigera une régularité à toute épreuve pour transformer cette supériorité économique en accession directe.