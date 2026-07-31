Révélée ce matin à 10h, la nouvelle tenue extérieur de l’AS Saint-Étienne (ASSE) fait sensation. Avec son design élégant arborant des lignes horizontales sur une teinte crème, le maillot séduit massivement le peuple vert. À tel point que les compteurs de la boutique officielle sont en train d'exploser.

Ce vendredi 31 juillet restera dans les annales du merchandising de l’ASSE. Dévoilé en milieu de matinée, le nouveau maillot away conçu par Hummel a déclenché un véritable raz de marée auprès des supporters. L’engouement est total pour un maillot qui semble faire l’unanimité.

Après seulement dix heures de commercialisation, le bilan comptable communiqué par le club donne le tournis et témoigne d'un enthousiasme débordant.

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Des chiffres de vente totalement affolants pour l’ASSE

Les statistiques enregistrées aujourd'hui par la Boutique des Verts dépassent toutes les attentes, surclassant très nettement les exercices précédents :

Le nombre de ventes a été multiplié par 20 par rapport au lancement du maillot extérieur de la saison dernière (2025-2026).

En comparaison avec la saison 2024-2025, qui marquait pourtant le retour de l’ASSE en Ligue 1, les vente de maillots extérieur le premier jour ont été multipliées par dix.

Ce démarrage canon pour une tenue de rechange bat même le record absolu établi le 8 juillet dernier lors du lancement du maillot domicile (home). Un exploit inédit dans l'histoire récente du club.

Le mariage parfait entre esthétique et passion

Si le maillot domicile avait déjà rencontré un franc succès, cette version extérieure semble avoir mis tout le monde d'accord. Le choix visuel, des lignes horizontales épurées sur un fond légèrement crème, apporte une touche rétro et élégante qui a immédiatement conquis les fans.

Alors que la saison approche à grands pas, le peuple vert montre une nouvelle fois sa ferveur inégalée. Si le terrain doit encore livrer son verdict, en coulisses et en boutique, Saint-Étienne a déjà frappé un grand coup !