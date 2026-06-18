Restée en Ligue 2 à l'issue d'une saison compliquée, l'ASSE s'apprête à retrouver un championnat qu'elle connaît désormais (trop) bien. Ancien entraîneur des Verts, Olivier Dall'Oglio a livré son regard sur l'exercice à venir lors de son passage dans l'émission Carton Rouge TV. Entre favoris déclarés et recette du succès, le technicien a dressé un constat lucide qui pourrait bien servir d'avertissement à Saint-Étienne.

La Ligue 2 version 2026-2027 s'annonce particulièrement relevée. Plusieurs clubs historiques nourrissent de grandes ambitions et devraient lutter pour retrouver l'élite dès la saison prochaine. Pour Olivier Dall'Oglio, certains candidats se détachent déjà du lot.

Ligue 2 : Dall'Oglio identifie les favoris

Interrogé sur les prétendants à la montée, Olivier Dall'Oglio a cité trois équipes qui lui semblent disposer des meilleurs arguments. Selon lui, Nantes, Reims et Metz seront les plus sérieux concurrents de l'ASSE.

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L'ancien coach stéphanois estime notamment que le FC Nantes mettra les moyens nécessaires pour retrouver immédiatement la Ligue 1. Même constat pour Metz, dont les jeunes joueurs ont accumulé une expérience précieuse dans l'élite cette saison.

Pour autant, Dall'Oglio refuse d'enterrer les autres concurrents. Comme chaque année, la Ligue 2 réserve son lot de surprises. Il a ainsi salué la régularité de Rodez, capable selon lui de réaliser « des miracles chaque année ». Le Mans pourrait également jouer les trouble-fêtes.

Concernant Saint-Étienne, le technicien estime que le statut a évolué. Les Verts ne seront plus forcément considérés comme le grand favori incontestable du championnat.

« Peut-être Saint-Étienne, cette année, un peu moins le PSG de la Ligue 2 », a-t-il notamment expliqué.

ASSE : la recette de la montée selon Dall'Oglio

Au-delà des favoris, Olivier Dall'Oglio a surtout insisté sur les ingrédients indispensables pour décrocher une montée. Et pour lui, la réussite ne repose pas uniquement sur la qualité offensive.

Le technicien rejette totalement l'idée d'un football basé uniquement sur l'attaque. Marquer beaucoup de buts ne suffit pas sur une saison aussi longue et exigeante que celle de Ligue 2.

Selon lui, la solidité collective reste le facteur déterminant. Une équipe capable de résister dans les moments difficiles finit toujours par récolter des points précieux.

Dall'Oglio rappelle qu'une montée se construit aussi grâce à des rencontres moins spectaculaires. Ces matchs où il faut savoir défendre, souffrir et parfois repartir avec un court succès ou un nul précieux à l'extérieur.

L'ancien entraîneur de l'ASSE insiste également sur l'implication défensive de tout le groupe. Défenseurs, milieux de terrain et attaquants doivent participer aux efforts collectifs pour traverser les périodes compliquées qui jalonnent forcément une saison.

Un message clair pour les Verts

Le message adressé indirectement à l'ASSE est limpide. Dans une Ligue 2 plus ouverte que jamais, les individualités ne suffiront pas. Saint-Étienne devra rapidement trouver son équilibre entre efficacité offensive et rigueur défensive.

Dall'Oglio a également rappelé un élément souvent décisif dans ce championnat : le départ de saison. « Il ne faut pas se louper », a-t-il prévenu, soulignant qu'il sera essentiel d'être prêt dès le mois d'août et non au milieu du mois de septembre.

Une mise en garde qui résonne particulièrement du côté du Forez. Dans une course à la montée qui s'annonce extrêmement serrée, chaque point pourrait compter au moment du décompte final.

Source : Carton Rouge TV