Deuxième de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne avance avec constance. Mais à l’heure de juger sa saison, une question s’impose : les Verts font-ils simplement le job… ou sont-ils en dessous de leurs moyens ?

À l’approche du sprint final, Saint-Étienne occupe une place cohérente. Deuxième, solide, rarement en danger, le club du Forez a retrouvé une forme de stabilité. Rien de spectaculaire, mais une continuité qui tranche avec les turbulences passées. Sur le terrain, difficile de contester la logique. L’ASSE est-elle là où on l’attendait ? En partie.

En se penchant sur la valeur de l’effectif, le constat est limpide. Avec 82,65 millions d’euros, Saint-Étienne possède le deuxième groupe le plus valorisé du championnat derrière le Stade de Reims.

Le classement suit. Deuxième valeur, deuxième place. Une équation simple, presque scolaire, dans une Ligue 2 pourtant habituée aux écarts.

Car ailleurs, la logique déraille :

Le Mans, 15e valeur, s’invite sur le podium

Amiens stagne malgré un effectif bien coté

Reims, le plus cher, peine à dominer

Dans ce championnat plein de surprise, l’ASSE incarne une forme de normalité. Elle tient son rang. Ni plus. Ni moins.

ASSE : Le poids du budget, une autre lecture

Mais cette première lecture reste incomplète. Car Saint-Étienne ne se contente pas d’avoir un effectif compétitif. Le club dispose surtout du plus gros budget de Ligue 2 : 35 millions d’euros.

Un statut à part. Très loin devant ses concurrents directs. Et forcément, une attente différente.

Dans ces conditions, viser le podium ne suffit pas vraiment. Il faut l’assumer. Dominer et gagner le titre de Ligue 2 est ainsi l'objectif depuis le début de saison.

Or aujourd’hui, les Verts sont devancés par Troyes. Un club moins armé financièrement, mais plus efficace au classement.

Une équipe sérieuse, mais pas écrasante en Ligue 2

C’est toute l’ambivalence de la saison stéphanoise. L’ASSE ne déçoit pas. Après une période de doute, l'arrivée de Philippe Montanier a remis les Verts sur les railles. L'ASSE avance, prend des points, reste dans la course. Mais elle ne surclasse pas non plus.

L'instabilité sous Horneland fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de marge. Une impression persistante : celle d’une équipe solide… sans véritable ascendant. La saison n'aura pas été un long fleuve tranquille pour l'ASSE. Loin de là.

Une Ligue 2 imprévisible

Cette saison confirme une tendance : l’écart économique ne fait plus tout. Le Mans bouscule les codes. Amiens déçoit. Reims hésite.

Dans ce contexte, Saint-Étienne apparaît presque comme une exception… par sa nouvelle régularité. Les Verts sont quasi à leur place aujourd'hui ?

Être à sa place… ou répondre à l’exigence ?

La réponse dépend du prisme. Par la valeur d’effectif : oui, l’ASSE est théoriquement à sa place. Par le budget : le débat reste ouvert. Longtemps surnommé pompeusement le PSG de la Ligue 2, les Verts restent chasseurs et non les chassés.

L’objectif est clair : Rattraper Troyes. Il dépasse la simple logique comptable. Outre la montée qui est le premier objectif, le titre aiderait à effacer un début d'aventure compliqué pour Kilmer Sports Ventures. Le début d'une belle histoire pour KSV ? A minima, un peu de crédit retrouvé.

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