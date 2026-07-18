Entre le modèle "L2 expérimentée" qui avait permis la remontée de 2024 et le pari data assumé de Kilmer Sport, l'ASSE a navigué ces derniers étés entre deux philosophies de recrutement bien distinctes. Retour et projection sur les stratégies contrastées des Verts.

En mai 2022, l'ASSE est reléguée en s'inclinant face à Auxerre en barrage. Une relégation douloureuse et une page difficile à tourner. Les Verts sont alors encore dans l'ère Roland Romeyer-Bernard Caiazzo. Le club doit impérativement dégraisser, se séparant de talents comme Lucas Gourna, Mahdi Camara ou encore Denis Bouanga.

Dans le sens des arrivées, Loïc Perrin, alors aux manettes du recrutement, veut des certitudes et se tourne vers des joueurs abordables ayant déjà connu la Ligue 2 et y ayant performé. Anthony Briançon, Léo Pétrot, Jimmy Giraudon, Matthieu Dreyer, Lamine Fomba, Thomas Monconduit, Victor Lobry, mais aussi Mathieu Cafaro et Dylan Chambost débarquent dans le Forez.

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2022-2023 : un pari qui finit par payer à l'ASSE

La mayonnaise ne prend pas réellement. Laurent Batlles et ses troupes se retrouvent derniers de Ligue 2 à Noël 2022. L'ASSE décide alors d'appuyer sa stratégie plutôt que de la remettre en cause : Dennis Appiah, Gautier Larsonneur et Kader Bamba rejoignent notamment le club, encore des joueurs de référence en Ligue 2 ayant déjà connu des montées en Ligue 1.

Cette fois, ça prend. Les Verts effectuent une remontée fulgurante au classement. La saison suivante, cette même stratégie est encore renforcée par les arrivées de Florian Tardieu, Ibrahim Sissoko, puis Irvin Cardona et Mbuku en janvier suivant. Sous Olivier Dall'Oglio, ce conglomérat de joueurs expérimentés estampillés Ligue 2 parvient à arracher la montée en Ligue 1.

Problème : l'ASSE ne parvient pas à renouveler son effectif et manque de talents suffisants pour se maintenir en Ligue 1 avec ces mêmes joueurs.

Un mercato nantais qui rappelle furieusement 2022-2024

Cet été, il est particulièrement intéressant d'observer le mercato qui se dessine à l'ASSE et chez l'un de ses principaux concurrents, le FC Nantes. Les Canaris se tournent vers un modèle très similaire aux Verts de 2022-2024 : Dupé, Younoussa, Corredor, Perrin, Cafaro, avant potentiellement Marchetti. Des joueurs estampillés Ligue 2, au profil rassurant.

L'ASSE a montré les limites de ce modèle. Mais ne parvient pas à faire mieux depuis avec plus de moyens qu'auparavant. De quoi questionner.

L'ASSE persiste dans le tout-data

L'ASSE, quant à elle, malgré deux années d'échecs retentissants, maintient la même stratégie depuis l'arrivée de Kilmer Sport Ventures : ouvrir les frontières du recrutement en s'appuyant fortement sur la donnée.

En 2025, cette stratégie a mené les Verts à une nouvelle relégation. En 2026, elle n'a pas permis de terminer devant l'ESTAC et Le Mans, dans une Ligue 2 largement à la portée d'un club disposant de moyens démesurés pour ce championnat.

Après les arrivées de Julien Le Cardinal et d'Abdoulaye Kanté en janvier, on aurait pu penser que les dirigeants avaient revu leur copie. Il n'en est rien.

Fahmy assume pleinement la philosophie de l'ASSE

Huss Fahmy ne s'en était pas caché lors de la présentation d'Ian Cathro, lui aussi un profil très éloigné des entraîneurs plus traditionnels tels qu'Olivier Dall'Oglio, Philippe Montanier ou Michel Der Zakarian : « Ce qui est certain, c'est que nous allons chercher des profils auxquels nous croyons fermement et qui nous aideront à atteindre nos objectifs. Nous n'avons pas de prérequis dans notre manière d'aborder le recrutement, que ce soit pour les joueurs ou pour les membres du staff. Il n'y a pas de catégorie d'âge, pas de nationalité, pas de niveau d'expérience gravé dans le marbre, parce que nous construisons une équipe. Et cette équipe doit s'adapter à des attentes tactiques, aux exigences de la compétition et à toute la saison qui nous attend ».

Le directeur sportif stéphanois a insisté sur la constance de cette méthode : « Nous n'abordons pas le marché ou le recrutement avec des prérequis. Nous croyons dans les processus que nous avons mis en place, nous croyons dans les personnes qui composent nos équipes. Nous serons donc toujours dans une démarche d'adaptation. Il n'y a pas de cadre rigide, et c'est précisément cette philosophie que nous appliquons au recrutement des joueurs comme des membres du staff ».

Un mercato estival qui confirme cette ligne directrice

Malgré l'arrivée de Sohaib Naïr, qui connaît parfaitement la Ligue 2, les recrutements de Viktor Breum, Thierno Ballo, Mamour Ndiaye et Aron Csongvai démontrent que le premier critère de sélection n'est ni la nationalité, ni la connaissance préalable du championnat français. De ce point de vue, Huss Fahmy n'a pas menti. Il avait prévenu. Pour l'heure, plus de 15 nationalités différentes sont représentés dans le vestiaire stéphanois.

Le précédent toulousain, une réussite éclatante

Une stratégie rarement payante en Ligue 2, mais qui a toutefois porté ses fruits du côté du Toulouse FC. En 2022, sous les ordres d'un certain Philippe Montanier, le TFC avait en effet construit un effectif à partir d'un recrutement purement data. Il aura fallu deux saisons pour que le modèle prenne. Dejaegere, Ratao, Nicolaissen, Onaiwu avaient rekjoint le TFC. Précédemment, Van den Boomen, Healey, Spierings, Machado avait posé les premiers jalons.

Après deux saisons, le TFC avait finalement écrasé la Ligue 2 : 79 points en 38 journées, 82 buts inscrits, une équipe championne qui a surnagé en se montrant séduisante et attractive. Le tout en posant les fondations de saisons prospères en Ligue 1, jusqu'à une qualification en Coupe d'Europe.

Un modèle que l'ASSE vise, sans encore l'atteindre

En somme, tout ce que l'ASSE vise aujourd'hui. Reste à savoir si le club stéphanois parviendra un jour à reproduire l'alchimie toulousaine, ou si cette approche continuera de se heurter, saison après saison, aux réalités du terrain en Ligue 2 malgré des moyens largement au-dessus de ses concurrents. Un troisième échec en trois ans finirait de réduire le crédit de Kilmer Sports Ventures.

Source : Peuple-Vert.fr, Transfermarkt