Alors que sa nomination à l'AS Saint-Étienne est officielle depuis ce lundi soir, Ian Cathro suscite déjà de nombreuses interrogations. Peu connu du grand public français, le technicien écossais possède pourtant une vision très claire de son métier. Dans un entretien accordé au média portugais A Bola en janvier dernier, alors qu'il dirigeait Estoril, il s'est longuement confié sur sa philosophie de travail, son management et sa conception du football. Des déclarations qui permettent de mieux cerner la personnalité du futur entraîneur des Verts.

Si un mot devait résumer Ian Cathro, ce serait probablement l'adaptation.

ASSE : Les premiers mots en Vert de Ian Cathro

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

À une époque où de nombreux entraîneurs revendiquent une identité de jeu immuable, l'Écossais assume au contraire une approche pragmatique. Une qualité qui transparaît clairement lorsqu'il évoque les difficultés rencontrées à Estoril.

Ian Cathro (futur coach de l'ASSE) le 14 janvier dernier : «Dans un club comme Estoril, avoir un entraîneur têtu et inflexible n'est peut-être pas la meilleure chose qui soit . Le plus important est de pouvoir tirer le meilleur de chaque joueur, surtout ceux qui sont en pleine forme et peuvent apporter un plus à l'équipe à certains moments… Le plus important dans tout ça, c'est peut-être notre façon de faire, basée sur une attitude et des principes de jeu que nous travaillons au quotidien. Que ce soit avec trois, deux, quatre, huit ou sept milieux… Je pense que ce n'est pas, et que ça ne sera jamais, le plus important dans un club comme Estoril . On ne peut pas aller sur le marché et recruter, par exemple, deux latéraux identiques, car ça ne fonctionnerait pas. C'est impossible pour nous, et ça n'a peut-être même aucun sens.

Nous devons trouver la meilleure structure pour tirer le meilleur parti des joueurs actuels…. Si la situation évolue, nous nous adapterons probablement aussi. Face à cette réalité, nous devons garder la tête froide, identifier les points essentiels à renforcer et ne jamais perdre de vue l'essentiel : l' engagement !"

Pour Cathro, l'entraîneur doit avant tout comprendre la réalité de son effectif plutôt que d'imposer coûte que coûte ses idées. Cette capacité à s'adapter a notamment conduit Estoril à modifier son système de jeu en cours de saison. Un choix assumé par l'Écossais.

La stabilité avant tout pour Ian Cathro

L'autre thème majeur de son discours concerne la stabilité. À plusieurs reprises durant l'entretien, Cathro revient sur cette notion qu'il considère comme essentielle dans la construction d'un club performant.

Ian Cathro (futur coach de l'ASSE) : "Avant de penser à B, il faut assurer A. Nous travaillons encore à garantir cette stabilité ; je ne peux pas considérer une équipe de football comme un projet d'une seule saison. Une saison, c'est insuffisant. Le pire qui puisse arriver, et je sais que c'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est qu'une équipe réalise une saison extraordinaire et soit reléguée l'année suivante ; ce n'est bon pour le club. Je suis presque certain que certains supporters apprécieront cette première année, mais cela ne vaut peut-être pas la peine de vivre une telle saison pour ensuite connaître une saison complètement différente l'année suivante. Quand on repensera à mon passage à Estoril , je veux qu'on se souvienne que nous avons instauré une plus grande stabilité et qu'on a apprécié le travail des joueurs."

Une formule simple qui reflète sa vision du développement d'un projet sportif. Pour lui, bâtir une équipe capable de durer est plus important que rechercher un succès immédiat.

Le futur ex entraîneur d'Estoril se montre même méfiant vis-à-vis des performances ponctuelles. Des déclarations qui pourrait résonner particulièrement à Saint-Étienne, où les supporters aspirent à retrouver durablement la Ligue 1 plutôt qu'à vivre une montée suivie d'une nouvelle rechute.

Un management basé sur les leaders du vestiaire

Autre enseignement intéressant : Ian Cathro accorde une importance considérable aux joueurs expérimentés. Contrairement à l'image parfois associée aux jeunes entraîneurs adeptes de la jeunesse à tout prix, l'Écossais estime qu'un vestiaire a besoin de repères.

Ian Cathro (futur coach de l'ASSE) : "Je souhaite donc travailler avec des joueurs plus expérimentés, c'est aussi plus proche de mon environnement de prédilection. J'ai beaucoup insisté sur le besoin de joueurs plus expérimentés, plus mûrs, plus matures. Nous avons besoin d’un joueur plus expérimenté à tous les postes. Cela aura un impact considérable sur la progression et le développement des jeunes joueurs. Cela nous permettra aussi d'accélérer la construction de notre jeu, de notre vision, de notre mentalité, car un entraîneur ne peut pas tout faire seul. Ce travail doit être collectif…

J'aiderai nos jeunes talents, mais si nous voulons gagner en stabilité, en ambition et en mentalité pour tenter de remporter chaque match, nous devons aussi les soutenir. Et ce soutien vient souvent d'un coéquipier expérimenté, qui a déjà vécu ce genre de situation et qui sait à quoi s'attendre. “

Pour lui, l'expérience ne se limite pas aux performances sur le terrain.

"Il ne s'agit pas seulement d'être sur le terrain. Il s'agit d'être ici, de manger avec le groupe, d'arriver à l'heure, d'être dans les vestiaires, à l'entraînement, avant et après l'entraînement… Je me sens même plus à l'aise de travailler avec des joueurs un peu plus âgés car, si vous regardez ma carrière d'entraîneur j'ai passé la moitié de ma carrière en Premier League , où il y a des jeunes joueurs, certes, mais on parle du meilleur championnat et on y arrive quand on a un peu plus d'expérience. Chacun a sa propre expérience, sa zone de confort, et peut-être que ma zone de confort est de toujours demander des joueurs un peu plus âgés, et d'un autre côté, le club doit dire : « On a besoin d'eux."

Une vision qui rappelle l'importance accordée par de nombreux grands entraîneurs aux leaders de vestiaire. Avoir des joueurs d’expérience permet de tirer un groupe vers le haut.

Ian Cathro refuse les excuses

L'un des passages les plus marquants de l'entretien concerne sa gestion des difficultés.

Malgré les problèmes rencontrés à Estoril, notamment lors du recrutement estival avant la saison 2025-2026, Cathro refuse de se réfugier derrière les circonstances.

Ian Cathro (futur coach de l'ASSE) : "Nous avons échoué sur ce point, mais nous devons accepter la réalité. Cela ne changera pas, et nous devions le constater et l'accepter, travailler sur des solutions, et à partir de là, nous avons commencé à explorer d'autres dynamiques, de plus en plus différentes, pour retravailler certains aspects de notre jeu offensif et défensif ainsi que notre structure, sans perdre de vue le principe fondamental : trouver une plus grande stabilité en ne jouant jamais avec la peur au ventre et en cherchant à gagner chaque match. “

Une passage qui traduit une forme de lucidité et de responsabilité rarement mise en avant dans le football moderne. L'Écossais préfère concentrer son énergie sur les solutions plutôt que sur les regrets. Cette capacité à regarder les problèmes en face pourrait constituer un atout précieux dans un environnement aussi exigeant que celui de l'ASSE.

Une mentalité qui pourrait séduire les supporters stéphanois

Au-delà des systèmes de jeu et des statistiques, les propos de Ian Cathro dessinent le portrait d'un entraîneur méthodique, pragmatique et profondément collectif.

Loin du technicien prêt à mourir avec ses idées, il se présente comme un bâtisseur obsédé par la progression quotidienne et la stabilité à long terme.

Une philosophie qui semble parfaitement correspondre à la volonté affichée par Kilmer Sports Ventures de reconstruire durablement l'AS Saint-Étienne.

ASSE : Ian Cathro officiellement nommé entraîneur des Verts

Reste désormais à voir comment ces principes se traduiront sur les terrains de Ligue 2. Mais une chose apparaît déjà clairement : Ian Cathro arrive dans le Forez avec des convictions fortes, tout en conservant une qualité rare chez les entraîneurs modernes, celle de savoir remettre ses propres certitudes en question.

Source : A Bola (14 janvier 2026)