La région parisienne continue d'alimenter les centres de formation professionnels français en jeunes talents prometteurs. Parmi eux, un milieu de terrain de la génération 2013 vient de franchir une nouvelle étape importante dans son parcours en signant à l'ASSE après avoir attiré l'attention de plusieurs observateurs du football de jeunes.

La formation reste l'un des piliers du projet de l'AS Saint-Étienne. Depuis plusieurs saisons, les recruteurs stéphanois multiplient les initiatives pour attirer les meilleurs profils dès leur plus jeune âge. Une stratégie qui porte ses fruits puisque plusieurs talents franciliens ont déjà choisi de poursuivre leur progression sous les couleurs vertes.

Parmi les bassins les plus surveillés figure notamment le RC Joinville. Le club parisien s'est forgé une solide réputation grâce à la qualité de son travail de préformation. Plusieurs joueurs passés par ses rangs évoluent aujourd'hui dans des structures professionnelles reconnues.

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Un parcours déjà très prometteur

Arrivé de l'US Torcy il y a deux saisons, ce jeune milieu de terrain de Joinville a rapidement confirmé les espoirs placés en lui. Avant cette étape, il avait déjà porté les couleurs du Paris FC et de l'AS Soisy-sur-Seine, enrichissant ainsi son apprentissage dans plusieurs structures reconnues du football francilien.

Ses performances lui ont permis de décrocher une place au sein du prestigieux Pôle Espoirs de l'INF Clairefontaine pour les deux prochaines saisons. Une distinction qui récompense son investissement et son potentiel.

L'ASSE poursuit sa stratégie chez les jeunes

Cette progression n'est pas passée inaperçue du côté de Saint-Étienne. Le club ligérien continue de renforcer ses générations les plus prometteuses et vient ainsi d'obtenir l'engagement d'Haitham Doho.

Le jeune milieu de terrain rejoindra officiellement le centre de formation stéphanois en juillet 2028 après son passage par Clairefontaine. Il devient ainsi le septième joueur de la génération 2013 à s'engager avec les Verts après Rassel Amari, Adam Karraoui, Shawn Bangoura, Diadie Fofana, Iban Zozo Prost et Omar Fellice.

Haitham Doho est également le deuxième joueur issu de Joinville à rejoindre cette génération stéphanoise après Rassel Amari. Une nouvelle preuve de la qualité du travail réalisé au sein du club francilien, dont sont également issus Ayman Aiki, Meivin Agesilas, Enzo Mayilla ou encore Nathan Kasia.