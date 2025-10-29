L’ASSE accueillait Pau, ce mardi soir, pour le compte de la 12ᵉ journée de Ligue 2. Quelques minutes après la rencontre, Maxime Bernauer s’est présenté devant les médias en zone mixte. Des propos recueillis par Ici Saint-Etienne Loire.

Trois jours après la gifle reçue sur le terrain d'Annecy (4-0), l'ASSE était très attendue ce mardi à Geoffroy-Guichard. Face à Pau et devant un Chaudron à guichets fermés malgré un match en semaine, les Verts ont parfaitement réagi. Un large succès 6-0 face à des Palois très vite dépassés par l'intensité stéphanoise. Un match également marqué par certains changements payants dans le onze d'Eirik Horneland. De retour de suspension, Maxime Bernauer a fait du bien en défense. Le Stéphanois a livré son ressenti en zone mixte.

L'ASSE a "retrouvé les bases du football"

Maxime Bernauer (joueur de l’ASSE) : “La réaction, c'était la moindre des choses. Le score reflète l'état d'esprit qu'on a eu ce soir mais on avait à coeur de réagir et de montrer que deux défaites d'affilées c'était trop. On était conscient qu'il y avait des choses à changer, qu'il fallait retrouver les bases du foot. On sait qu'on a des bons joueurs, qu'on peut être une bonne équipe. Mais aujourd'hui, on a d'abord remis les bases avec de l'envie, de l'engagement dans les duels, des courses. Maintenant, on sait aussi qu'on est dans un enchaînement de trois gros matches, on le démarre de la meilleure des manières.

Il n'y avait pas de rédemption, parce qu'on sait qu'ils (les supporters) sont toujours là. Après, on savait que soit on les ramenaient avec nous de part notre prestation, soit ils n'allaient pas forcément être contents, et c'est normal aussi, car c'est le lot des clubs populaires. Ils nous poussent plus que n'importe qui, on sait qu'il y a des grandes attentes. Et quand il y a deux défaites d'affilées, c'est normal qu'ils ne soient pas contents. Je pense que ce soir, on leur a montré qu'on avait nous aussi l'envie de réagir et de faire beaucoup mieux.

Pour éviter la rechute, on doit avant tout rester très humbles. On était sur un bon début de saison et il y a quand même trois matches où on a pris trois buts, un quatrième où on en prend quatre. Je vous le dis, on est les premiers touchés quand il y a de tels résultats parce qu'on déteste perdre. On a montré qu'on était capables, on sait aussi qu'on a pas le droit de faire moins. C'est une chance de rejouer dans trois jours même si le Red Star va être un gros match."

"Quand la première ligne fait un gros travail, c'est plus facile pour nous"

Maxime Bernauer (joueur de l’ASSE) : "La solidité ? Oui, on a analysé les derniers matches parce que quand on prend autant de buts, c'est que des choses ne vont pas. Et ce n'est pas qu'à cause des défenseurs, c'est tout le bloc équipe. On voit que quand la première ligne fait un gros travail, c'est plus facile pour nous. Tout le monde dans le vestiaire est conscient que c'est un travail d'équipe, et c'était vraiment important, vu la physionomie, de ne pas prendre de buts ce soir.

Je suis content aussi pour ceux de devants qui n'avaient pas joué depuis longtemps. Ils ont montré qu'ils pouvaient partager sur le terrain, personne n'a joué pour sa pomme et c'est comme ça qu'on montre qu'on est une bonne équipe. On avait des profils un peu différents de ceux de d'habitude et il fallait qu'on s'appuie dessus. On sait que les équipes nous analysent bien, que notre jeu peut-être assez lisible, donc c'est aussi à nous en tant que joueurs de nous adapter et de changer des choses. Ils n'ont pas trop aimé qu'on joue dans leur dos mais il y a encore pas mal de choses qu'on peut faire mieux. Je trouve qu'on s'est un petit peu relâchés au fil du match donc il y a le score, la manière, mais aussi beaucoup de choses à corriger pour ne pas tomber dans la facilité."