L’ASSE devait retrouver le chemin de la victoire dans son Chaudron. Face à Pau, les hommes d’Eirik Horneland devaient à nouveau afficher un visage conquérant à domicile après s’être inclinés lors de leurs 2 dernières réceptions. Résumé de la rencontre.

Dix jours après sa défaite face au Mans, l’ASSE retrouvait son Chaudron ce mardi soir lors de la 12ᵉ journée de Ligue 2. Face à Pau, les Stéphanois devaient absolument gagner pour s’offrir un concurrent direct. Les coéquipiers d’Anthony Briançon réalisent un très bon début de saison qui leur a permis d’être sur le podium en arrivant à Geoffroy Guichard. Les Verts avaient l’ambition de retrouver la victoire à domicile après avoir perdu 2 fois lors des 2 dernières rencontres dans leur stade.

La composition des Verts : Larsonneur - Ferreira, Bernaeur, Nadé, Annan - Tardieu, Jaber, Moueffek - Cardona, Boakye, Duffus.

Sont entrés en jeu : Old, Davitashvili, El Jamali, Stassin, Appiah.

Une première mi-temps totalement maîtrisée

Après avoir eu la maîtrise du ballon pendant les premières secondes de la partie, les Verts obtiennent un premier corner. Une opportunité qui va être concrétisée grâce à une bonne reprise du latéral portugais Joao Ferreira (1-0, 2ème). De quoi lancer parfaitement la partie. Dix minutes plus tard, Boakye lance Duffus qui sert Cardona avec beaucoup d'altruisme. Ce dernier n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (2-0) et à savourer avec son public.

Les hommes d'Eirik Horneland vont poursuivre leur première mi-temps tout en maîtrise. Jusqu'à inscrire un troisième et même quatrième but avant de rentrer aux vestiaires. C'est d'abord Florian Tardieu qui transforme parfaitement un penalty obtenu par Aïmen Moueffek (3-0, 42ème). Puis, plein d'envie, Joshua Duffus y va lui aussi de son but à la 45ème. Les tentatives bien senties de l'ancien Vert Cheikh Fall durant le temps additionnel ne permettront pas à Pau de réduire l'écart. 4-0 : une avance (très) confortable à la pause.

L'ASSE humilie Pau

Dès l'entame de la seconde période et alors que Boakye laissait sa place à Old, Joshua Duffus inscrit un doublé après un service de Jaber dévié par un défenseur palois (5-0, 47ème). Peu utilisé depuis lé début de saison, l'ancien de Brighton signe son retour en tant que titulaire de la meilleure des manières avec une passe décisive et deux réalisations.

Ce large écart au tableau d'affichage permet à Horneland de donner du temps de jeu à son banc. Davitashvili, El Jamali, Stassin et Appiah vont faire leur entrée sur la pelouse après l'heure de jeu. Le Géorgien va se faire rapidement remarquer. Sur une magnifique ouverture de Bernauer, Davitashvili crochette Glossoa et envoie un missile sous la barre (6-0, 78ème). Dans la foulée, les tentatives de Old et de Stassin ne trouvent pas le cadre.

Mais le cauchemar ne va pas s'arrêter là pour Pau. Lancé dans la profondeur, Davitashvili est repris illicitement par Karamoko. En position de dernier défenseur, le Palois est sanctionné d'un carton rouge... Le score n'évoluera plus jusqu'au coup de sifflet final. Les Verts s'imposent 6-0 au terme d'une prestation de haut niveau et éteignent le début d'incendie qu'ils avaient provoqué après la débâcle à Annecy.