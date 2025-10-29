Grâce à sa démonstration face à Pau FC (6-0), l’AS Saint-Étienne (ASSE) place trois de ses joueurs dans l’équipe type Sofascore de la 12ᵉ journée de Ligue 2.

Joshua Duffus, Florian Tardieu et João Ferreira ont brillé par leurs performances, illustrant la forte réaction des Verts.

Joshua Duffus, l’artilleur en pleine confiance

Auteur d’un doublé éclatant et d'une passe décisive face à Pau FC, Joshua Duffus a été le bourreau de la défense paloise. Positionné en pointe, le jeune attaquant stéphanois a inscrit deux buts (15’, 48’) et a tenté quatre tirs cadrés dans un match qu’il a dominé par sa vivacité et son sens du placement.

Avec une note de 10/10 sur Sofascore, Duffus réalise l'une des meilleures performances individuelles de la saison. Il devient logiquement l’élément offensif central de l’équipe type de la J12. Une reconnaissance qui vient récompenser son travail acharné et sa montée en puissance dans le collectif stéphanois. On veut le revoir !

Florian Tardieu, le métronome de l'ASSE

Incontournable au cœur du jeu, Florian Tardieu a une nouvelle fois été le chef d’orchestre de l’ASSE. Précis dans ses transmissions, engagé dans la récupération et impliqué sur les phases offensives, l’ancien troyen a réalisé un match plein.

Avec une note de 8.8, Tardieu s’est montré décisif et a même trouvé le chemin des filets sur penalty (38’, 41’). Son but juste avant la pause a assommé Pau FC et permis aux Verts de prendre un large avantage. Une performance de patron, qui confirme sa régularité depuis le début de saison.

Il est tout bonnement le joueur avec la meilleure note depuis le début de saison : 7.48. Devant Giovanni Haag du Red Stard (7.41) et le rémois Teddy Teuma (7.40)

João Ferreira, enfin solide

Parmi les bonnes surprises de ce mardi, le latéral droit João Ferreira a rassuré. Le Portugais a livré une prestation complète, aussi bien défensive qu’offensive. Très actif sur son flanc, il a tenté deux tirs, dont un cadré, et a été récompensé par un but inscrit sur corner.

Avec une note de 8.2, Ferreira prouve qu’il peut faire bien mieux que ces dernières semaines. Une performance saluée logiquement par Sofascore et les observateurs.

Une dynamique à entretenir pour l'ASSE

Ce carton contre Pau FC et cette triple récompense dans l’équipe type de la J12 traduisent la bonne dynamique actuelle de l’ASSE. Après plusieurs semaines compliquée, le groupe a réagi. Reste à transformer ce coup d’éclat en série

Source : Sofascore