L’ASSE accueillait Pau, ce mardi soir, pour le compte de la 12ᵉ journée de Ligue 2. Quelques minutes après la rencontre, Joshua Duffus, double buteur, s’est présenté devant les médias en zone mixte. Des propos recueillis par Ici Saint-Etienne Loire.

Trois jours après la gifle reçue sur le terrain d'Annecy (4-0), l'ASSE était très attendue ce mardi à Geoffroy-Guichard. Face à Pau et devant un Chaudron à guichets fermés malgré un match en semaine, les Verts ont parfaitement réagi. Un large succès 6-0 face à des Palois très vite dépassés par l'intensité stéphanoise. Après avoir passé plusieurs semaines à ronger son frein sur le banc, Joshua Duffus a été aligné d'entrée par Eirik Horneland. Un choix payant puisque l'Anglais, mort de faim sur la pelouse, s'est offert un joli doublé. Après la rencontre, l'attaquant des Verts s'est exprimé en zone mixte.

Duffus (ASSE) : "Les derniers matches ne nous ressemblaient pas"

Joshua Duffus (joueur de l'ASSE) : "C'est une bonne réaction. On devait réagir, surtout après la grosse défaite de samedi. Je pense qu'on a retrouvé le fil de ce qu'on voulait faire parce que les derniers matches ne nous ressemblaient pas du tout. Aujourd'hui, on a envoyé une bonne réponse en gagnant un match 6-0, ce qui est une très belle performance. On pense déjà au match de la fin de semaine.

Sur sa longue période sans jouer ? "Il fallait tout simplement rester patient et continuer à travailler. Je me suis battu, j'ai pris le temps et j'ai saisi l'opportunité ce soir, c'est simplement cela. Le plus important ce soir, c'est ma passe pour Irvin plus que mes buts parce que ça nous a permis de marquer et de pouvoir tuer le match.

L'atmosphère à Geoffroy-Guichard ? "Les supporters sont toujours derrière nous, c'est vraiment incroyable et on doit être reconnaissant de ce soutien qu'ils nous montrent. Même la semaine dernière, malgré le match que l'on a fait, ils étaient plus de 2 000 à Annecy. C'est une grande chance de les avoir derrière nous pour nous supporter. Ce que l'on fait ce soir, mes deux buts et la victoire, c'est juste une très belle récompense pour eux.

Il faut enchaîner dès samedi, les grandes équipes sont celles qui continuent à performer matches après matches. Il faut attaquer la prochaine rencontre avec l'envie de gagner et aller chercher la victoire car c'est comme cela qu'on devient une grande équipe."