Treize ans après avoir inscrit son unique but sous le maillot de l'AS Saint-Étienne, Kévin Mayi s'offre un nouveau défi. L'ancien attaquant formé à l'Étrat s'est engagé avec les Chamois Niort Saint-Flo, où il retrouve un club qu'il connaît bien pour y avoir déjà évolué en prêt lors de la saison 2013-2014.

À 33 ans, l'international gabonais poursuit une carrière riche en expériences. Passé par la Ligue 1, les Pays-Bas, la Turquie ou encore la Bulgarie, Kévin Mayi revient à Niort avec la volonté d'apporter son vécu à un club en pleine reconstruction.

Après la disparition des Chamois Niortais et la création de Chamois Niort Saint-Flo, le club des Deux-Sèvres poursuit sa reconstruction. Dans ce contexte, les dirigeants misent sur des joueurs d'expérience pour encadrer leur effectif. Déjà passé par Niort lors d'un prêt en 2013-2014, Kévin Mayi effectue son retour avec l'ambition d'apporter son vécu à un projet en pleine renaissance.

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Un pur produit de la formation stéphanoise

Arrivé au centre de formation de l'ASSE à l'âge de 14 ans, Kévin Mayi fait partie des jeunes joueurs lancés par Christophe Galtier au début des années 2010. L'attaquant dispute 13 rencontres officielles sous le maillot vert, toutes compétitions confondues, et inscrit un seul but avec l'équipe première.

C'était le 6 janvier 2013, en 32es de finale de la Coupe de France, Mayi marque sur la pelouse du stade Michel-d'Ornano lors de la victoire 3-2 de l'ASSE face au SM Caen. Un but qui restera finalement son unique réalisation avec les professionnels stéphanois.

Un parcours marqué par de nombreuses expériences

Après son départ de Saint-Étienne, Kévin Mayi est prêté à Niort avant de poursuivre sa carrière au Gazélec Ajaccio, au NEC Nimègue, au Stade Brestois, puis en Turquie et en Bulgarie. International gabonais depuis 2021, il a construit un parcours loin du Forez, en multipliant les expériences à l'étranger.

Son retour dans les Deux-Sèvres n'a toutefois rien d'un hasard. Déjà apprécié lors de son premier passage chez les Chamois, l'attaquant revient avec l'ambition d'apporter son expérience à un effectif jeune et de contribuer au nouveau projet du club.

Source : lanouvellerépublique.fr ; Transfermarkt.