L’ASSE accueille Dunkerque, ce samedi soir, lors de la 30ᵉ journée de Ligue 2. Avant de retrouver le Chaudron, ce samedi, Julien Le Cardinal était en conférence de presse. L'occasion de revenir sur la frustration du nul à Nancy. Extraits.

Julien Le Cardinal (joueur de l’ASSE) : “Pour moi, on n'a pas été à la hauteur. On aurait pu mieux faire, c'est sûr. C'est vrai qu'avec le recul, en regardant les stats, même si je n'aime pas trop regarder ça, on voit qu'on a deux et quelques XG ou choses comme ça. On a beaucoup la possession, après je trouve qu'on a eu une possession stérile. On était un peu divisé dans notre bloc compact qu'on avait depuis un moment. Mais, c'est quand même un point de pris et on n'oublie pas qu'on est sur 6 victoires et 2 nuls, donc c'est une très belle dynamique, même si ça n'a pas été dans l'intensité, même techniquement on n'a pas été au niveau de notre niveau."

"On est Saint-Etienne et on doit faire mieux"

Julien Le Cardinal (joueur de l’ASSE) : “On peut faire mieux sur ce match-là, je trouve.. il ne faut pas s'alarmer non plus, c'est pas la catastrophe de faire nul à Nancy, même si on est Saint-Etienne et on doit faire mieux, mais voilà, maintenant on a utilisé entre guillemets un petit joker et il va falloir suivre la cadence parce que eux (Le Mans) avancent et nous aussi on avance mais moins vite.

Ce qui m'importe, c'est nous. Si nous, on fait le travail, on peut regarder les autres, ça ne changera rien. À partir du moment où on fait le travail, chaque week-end, on ne rejoue pas contre eux, donc je ne vois pas l'intérêt de m'intéresser à eux."

Je pense qu'ils nous ont posé des problèmes aussi par rapport à leur système, parce qu'ils jouaient avec un joueur juste en dessous de l'attaquant. On a vu qu'en deuxième mi-temps, quand on avait changé de système, le problème a vite été réglé. On n'avait plus ce problème là...

Si les internationaux étaient sur le terrain c'est qu'ils étaient aptes à 100%, sinon ils l'auraient dit et on aurait mis quelqu'un d'autre. Mais je ne pourrais pas l'expliquer. L'équipe a été en dessous techniquement sur cette première période. On a vu que sur la deuxième il y avait déjà moins de déchets et qu'on mettait plus de rythme aussi dans les passes, dans les courses. Et voilà, on a réussi à revenir au score. Je crois que c'est l'une des premières fois qu'on revient au score en étant mené, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça montre aussi du positif là-dessus."

L'ASSE a vécu le nul comme une défaite

Julien Le Cardinal (joueur de l’ASSE) : "On est exigeant parce qu'on a gagné tous les matchs. De part, je pense aussi qu’on a peut-être vécu notre performance comme une défaite parce qu'on n'était pas satisfait de nous. On n'était pas content de notre match et encore plus de notre première période.

On est vite passé à autre chose et on a vite oublié ce match. Si on en parle pendant trois jours, encore après le match, on ne passe pas à autre chose. Il reste cinq matchs. Il faut se focaliser sur ce match de ce week-end. Après ce match là, il faudra se focaliser sur l'autre et ainsi de suite. Il ne faut pas regarder dans deux, trois semaines. Il faut regarder ce week-end et après on verra."