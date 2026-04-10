À cinq journées de la fin, la 30e journée de Ligue 2 s’annonce comme un moment charnière dans la course à la montée. Entre Troyes, Saint-Étienne et Le Mans, la lutte reste acharnée. En fonction des résultats du week-end, les Verts pourraient un peu plus se rapprocher d'une montée directe... ou bien ne plus avoir leur destin entre leurs mains...

Le classement pose le décor. Troyes mène avec 58 points, suivi de l’ASSE (54) et du Mans (53). Trois équipes se tiennent en cinq points, avec des dynamiques différentes. Lors de la 29e journée, les Troyens ont été accrochés à Montpellier (2-2), les Stéphanois ont arraché un nul tardif à Nancy (1-1), tandis que Le Mans a frappé fort avec un succès 4-0 contre Pau. Des résultats qui ont resserré les écarts et renforcé la pression. À ce stade de la saison, la marge d’erreur devient minimale.

Trois dynamiques, un même objectif : les deux premières places de Ligue 2

Troyes se déplace à Rodez lundi soir. Sur le papier, le leader reste solide avec 51 buts inscrits et une différence de buts de +21. Mais le nul concédé à Montpellier a mis en lumière une certaine fragilité. Rodez, sixième avec 45 points, joue encore une place dans le top 5 et ne lâchera rien. Ce déplacement n’a rien d’anodin. Une contre-performance ouvrirait immédiatement la porte à ses poursuivants.

De son côté, Le Mans se rend à Boulogne. L’affiche peut sembler déséquilibrée, mais le contexte impose la prudence. Les Manceaux restent sur une démonstration offensive et affichent la meilleure série récente des trois. En effet, les Manceaux n'ont perdu qu'une seule rencontre depuis le 12 septembre, c'était à Montpellier le 14 février dernier (2-4). Avec 53 points, ils peuvent mettre une pression immédiate sur l’ASSE en cas de victoire samedi à 14h, et leur ravir la 2e place. Leur calendrier et leur dynamique en font un candidat crédible à la montée directe.

Un rendez-vous clé à Geoffroy-Guichard

L’ASSE accueille Dunkerque samedi soir dans un match qui pourrait se jouer avec une grosse pression sur les épaules stéphanoises. Deuxième de Ligue 2 avec 54 points, le club stéphanois reste en position favorable mais avance sur une ligne étroite. Le nul à Nancy a laissé des traces dans le contenu, malgré l’égalisation tardive de Stassin. À domicile, les Verts doivent reprendre le contrôle. D’autant que Dunkerque, neuvième avec 40 points, reste une équipe capable de poser des problèmes, avec 44 buts marqués cette saison.

Ce match intervient à un moment précis. Si Le Mans s’impose quelques heures plus tôt, la pression sera maximale au coup d’envoi. Une victoire permettrait à l’ASSE de sécuriser sa place sur le podium et de rester au contact de Troyes. Un faux pas, en revanche, relancerait complètement la course et pourrait même faire basculer les Verts hors des deux premières places selon les résultats.

Un tournant assumé dans la course à la montée

Cette 30e journée concentre tous les ingrédients d’un basculement. Trois matchs, trois dynamiques différentes, mais un même enjeu : tenir le rythme dans un sprint final où le moindre point perdu pourrait faire dévisser l'une au l'autre équipe. L’ASSE dispose de la meilleure attaque à égalité avec Troyes (51 buts), mais doit retrouver de la maîtrise. Le Mans arrive lancé. Troyes reste leader avec un petit matelas, mais sous pression.

À ce stade, il ne s’agit plus seulement de bien jouer. Il faut gérer les temps faibles, répondre à la pression et enchaîner. Ce week-end peut marquer un tournant clair. Ou entretenir un suspense total jusqu’à la dernière journée.