La menace de dissolution pèse de nouveau sur les Magic Fans et les Green Angels. Après une première procédure avortée en 2025, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez remet le dossier sur la table. Ce jeudi 9 avril, La France Insoumise (LFI) monte au créneau pour défendre les ultras stéphanois.

Le dossier était loin d'être clos. En juin 2025, après une procédure de dissolution mise en pause, les Magic Fans et les Green Angels avaient prévenu : cette attaque n'était pas un épilogue, mais le début d'un nouvel épisode. Ils avaient raison. Un an après, le gouvernement s'en prend à nouveau aux groupes ultras des clubs de Ligue 1. En 2025, cinq groupes étaient dans son viseur. Devant la levée de boucliers occasionnée, seuls deux groupes — proches de l'extrême droite — avaient été dissous. Mais Laurent Nuñez, promu depuis ministre de l'Intérieur, a rouvert le dossier. Cette fois, selon RMC, seuls les deux groupes stéphanois sont dans son viseur. Pour l'instant.

Une commission nationale se réunira le 13 avril pour décider du sort des Magic Fans 1991 et des Green Angels 1992. Ce rendez-vous est crucial pour leur survie.

LFI prend la défense du Chaudron

Le groupe parlementaire de La France Insoumise (LFI) a publié un communiqué ce 9 avril pour s'opposer fermement à cette procédure. Le texte se veut clair : cette dissolution n'a rien à voir avec une volonté de sécuriser les stades. Les clubs de supporters participent à l'encadrement du public, à l'éducation populaire, à des actions de solidarité qui dépassent largement le cadre du football. Les dissoudre, c'est s'attaquer à une forme d'organisation populaire que le gouvernement juge inconfortable.

LFI pointe également la loi RIPOST, qui prévoit d'étendre les interdictions administratives de stade et de renforcer l'arbitraire des préfectures en matière de restriction de mouvement. Le communiqué cite aussi la mort à Lyon du militant néofasciste Quentin Deranque, instrumentalisée pour interdire des collectifs antiracistes. Un contexte politique global que les députés insoumis estiment liberticide.

Le message de clôture est sans ambiguïté : "Le Chaudron ne se dissout pas."

Une mobilisation nationale inédite

Les supporters ne sont pas seuls dans ce combat. 62 associations de supporters françaises, de toute nature et de tout club, ont publié un communiqué commun contre la dissolution des Magic Fans et des Green Angels. Une mobilisation d'une ampleur rare dans le monde du supportérisme français.

Outre LFI, le député de la Loire Pierrick Courbon a également pris la parole pour critiquer fermement cette procédure, estimant que les supporters stéphanois sont traités comme des sous-citoyens au mépris de la réalité locale. Il souligne que le club a pourtant entamé des travaux de sécurisation importants dans les tribunes de Geoffroy-Guichard, et que ce travail partenarial se trouve aujourd'hui gravement menacé.

Du côté du club, Ivan Gazidis a pris la parole. Le président de l'ASSE a confirmé avoir été informé de cette nouvelle procédure visant deux groupes historiquement ancrés dans la vie du club. Une déclaration mesurée, mais qui acte l'importance du dossier aux yeux de la direction de l'ASSE.

Le 13 avril, rendez-vous décisif

Avant cette audience capitale, les supporters ont prévu de se faire entendre. Un rassemblement est fixé le samedi 11 avril 2026 à 16h30 au Parc François Mitterrand, avant la rencontre face à Dunkerque. L'Acte II d'une mobilisation qui, l'an dernier, avait marqué les esprits.

L'an passé, le gouvernement avait fainement renoncé face à un avis défavorable unanime de la commission. Un revirement semble donc complexe à justifier juridiquement. Pourtant, le ministère conserve le pouvoir de passer outre cet avis consultatif.

Le dossier se jouera donc sur plusieurs fronts en même temps : juridique le 13 avril, politique avec LFI et les élus locaux, et populaire avec la mobilisation des supporters. Ce qui est certain, c'est que derrière cette procédure, c'est toute l'identité du Chaudron qui est en jeu. Geoffroy-Guichard sans les Magic Fans et les Green Angels, c'est une tout autre histoire.

Source : Communiqué LFI – Ministère de l'Intérieur