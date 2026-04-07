À cinq journées de la fin, chaque match va être importantissime, et celui qui attend l’ASSE face à Dunkerque ne déroge pas à la règle. Derrière l’affiche, il y a aussi un contexte, une dynamique et un adversaire qui cherche encore à exister dans ce sprint final. Vincent Sasso, plus motivé que jamais, espère la victoire... qui pourrait faire du club nordiste une écurie unique en Ligue 2 cette saison !

Samedi soir, Geoffroy-Guichard accueillera une opposition aux enjeux bien différents. D’un côté, une équipe stéphanoise engagée dans la course à la montée. De l’autre, un adversaire qui a progressivement décroché, malgré des ambitions affichées à la trêve. À ce moment-là, Dunkerque n’était qu’à trois points des Verts. Aujourd’hui, l’écart s’est creusé puisque 14 points séparent dorénavant les deux clubs, preuve d’une dynamique inversée.

Dans ce contexte, l’ASSE abordera cette rencontre avec un statut clair. Les hommes de Philippe Montanier restent difficiles à battre et continuent d’avancer, malgré le coup d’arrêt concédé à Nancy (1-1). Une réaction est attendue, face à une équipe qui n’a plus vraiment de marge.

Dunkerque en quête de repères

Du côté nordiste, le discours est lucide. Vincent Sasso, de retour après plusieurs semaines d’absence, ne masque pas les difficultés comme il l 'a déclaré sur La Voix des Sports. "On n'a gagné qu'un seul de nos dix derniers matches alors qu'on sortait d'une série de sept victoires et deux nuls."

Le défenseur évoque plusieurs raisons à cette chute. "C'est une accumulation de choses, à commencer par les blessures. On a perdu des joueurs importants aussi." Une instabilité qui a coûté cher dans la durée.

Sasso pointe également des résultats décevants. "On perd des matches qu'on n'aurait pas dû perdre. On fait match nul contre Reims alors qu'on pouvait gagner." Une série qui a progressivement éloigné Dunkerque du haut du classement.

À Geoffroy-Guichard pour un exploit unique

Malgré ce contexte, l’état d’esprit reste offensif. "Il faut qu'on arrive à changer cette dynamique au plus vite." Mais, surtout, le discours évolue à l’approche du déplacement dans le Chaudron. "On n'a plus rien à perdre."

Le cadre est posé. Dunkerque viendra sans pression, avec l’envie de se relancer sur une affiche prestigieuse et peut-être de battre pour une seconde fois l'ASSE. Ce serait un petit événement puisqu'aucun club n'y est parvenu cette saison. En effet, l'ASSE n'a abandonné la totalité des points en jeu contre aucun adversaire. Vincent Sasso veut, quoi qu'il en soit, savourer : "Aller jouer à Geoffroy-Guichard, c’est dans la liste des choses que je voulais faire cette année."

Pour l’ASSE, le piège existe. Une équipe libérée peut poser des problèmes, surtout dans ce sprint final où chaque point va compter. Mais, les Verts disposent d’arguments solides, à commencer par l’une des meilleures attaques du championnat. Reste à savoir si cette opposition sera à sens unique… ou si Dunkerque parviendra à enrayer sa spirale au moment où on l’attend le moins.