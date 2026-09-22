L’ASSE a concédé le nul 2-2 à Metz après avoir mené de deux buts. Un deuxième match consécutif sans victoire pour les Verts, qui restent toutefois leaders après sept journées. Plusieurs enseignements sont à tirer de ce nouveau rendez-vous.

L’ASSE se déplaçait à Metz avec l’objectif de repartir de l’avant après son revers concédé à Dunkerque. Pour cette septième journée de Ligue 2, les Stéphanois espéraient décrocher un nouveau succès afin de rester leaders avant la trêve internationale.

La première mi-temps ne restera pas dans les mémoires. Les deux formations se montrent prudentes et se neutralisent largement. Metz pense obtenir un penalty à la 10ᵉ minute après un contact entre Sohaib Nair et Bouna Sarr, mais aucune décision n’est prise en faveur des locaux. Les occasions se font ensuite très rares et les deux équipes rejoignent les vestiaires dos à dos.

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Le rythme s’intensifie après la pause. À la 63ᵉ minute, Davitashvili oblige Fischer à intervenir sur une frappe du droit. Quatre minutes plus tard, les Verts trouvent enfin l’ouverture : Boakye déborde et adresse un centre parfait que Kévin Pedro reprend victorieusement. L’ASSE mène.

Saint-Étienne profite de son temps fort pour faire le break à la 71ᵉ minute. Lancé après une remise de Csongvai, Boakye s’engouffre dans l’axe et trompe Fischer du pied gauche.

Alors que la victoire semble se dessiner, Metz relance le suspense. Mbodji réduit l’écart à la 79ᵉ minute après une action initiée par Savanier et Ruiz. Les locaux continuent de pousser et arrachent finalement l’égalisation sur corner.

L’ASSE repart ainsi de Metz avec un nul 2-2, malgré deux buts d’avance.

L’ASSE ne gagne plus

Après cinq victoires lors des cinq premières journées, l’ASSE vient d’enchaîner deux matchs sans succès. Un premier coup d’arrêt à Dunkerque, puis ce nul frustrant à Metz. Le scénario interpelle forcément puisque les Verts avaient, à chaque fois, pris les devants au score.

Dans le Nord, ils avaient mené 1-0 avant de s’incliner 2-1. En Moselle, ils ont cette fois compté deux buts d’avance avant de voir Metz revenir à hauteur. Cette incapacité à conserver un avantage constitue le principal point négatif de cette séquence.

L’ASSE doit désormais profiter de la trêve internationale pour souffler, mais surtout pour corriger ce qui doit l’être. Le début de saison reste très positif, mais les deux dernières rencontres montrent que les Verts doivent retrouver leur maîtrise des premières journées.

Une défense qui continue d’inquiéter

Le constat devient difficile à ignorer. L’ASSE a encaissé deux buts lors de trois de ses quatre dernières rencontres. Une statistique qui contraste avec le départ canon des Stéphanois. Surtout, les Verts donnent régulièrement l’impression de payer cher les occasions adverses.

À Metz, la réduction de l’écart a relancé une rencontre que l’ASSE semblait pourtant maîtriser. Puis les Messins ont égalisé sur corner. Sur cette seconde réalisation, le ballon est frappé dans une zone située à proximité des six mètres. Larsonneur doit pouvoir s’imposer dans son territoire pour soulager sa défense. Au lieu de cela, le gardien stéphanois est spectateur de l’action.

L’ASSE encaisse encore trop facilement sur les situations cadrées et devra impérativement retrouver davantage de solidité défensive.

L’ASSE reste leader après sept journées

Malgré ces deux matchs sans victoire, les Verts conservent la première place du classement après ce premier bloc de sept journées. Avec trois points d’avance sur le troisième, l’ASSE reste idéalement positionnée dans la course à la montée.

Cette avance aurait même pu être plus importante sans cette égalisation messine dans les dernières minutes. Il n’y a évidemment rien de fait à ce stade de la saison. Mais les cinq premières victoires ont permis aux hommes d’Ian Cathro de se constituer un précieux matelas.

Après la trêve internationale, les Stéphanois devront désormais remettre la machine en route. Le retour à Geoffroy-Guichard sera l’occasion de repartir de l’avant et de confirmer que les deux derniers résultats ne constituent qu’un simple passage moins favorable.

Boakye, le facteur X de l’attaque stéphanoise

Il y a aussi une excellente nouvelle à retenir de cette rencontre. Augustine Boakye confirme son incroyable dynamique actuelle. Le Ghanéen vient d’inscrire son quatrième but lors des quatre derniers matchs. À Metz, il a encore pesé lourd dans le résultat en inscrivant le deuxième but stéphanois d’une superbe accélération dans l’axe.

Son influence ne s’arrête pas là. Boakye est également passeur décisif sur l’ouverture du score de Kévin Pedro. Une nouvelle prestation complète qui confirme son importance dans l’animation offensive stéphanoise. Après un début de saison plus discret, le Ghanéen s’est totalement libéré.

Match après match, il devient l’un des principaux dangers de cette équipe. Et au regard de ses dernières performances, Boakye apparaît clairement comme le facteur X de l’attaque de l’ASSE.