L’ASSE a laissé filer deux points à Metz après avoir mené 2-0. Après ce match nul (2-2), Ian Cathro a livré une analyse lucide. L’entraîneur des Verts pointe notamment les erreurs défensives commises en fin de rencontre.

L’ASSE pensait avoir fait le plus dur à Metz. Après une première période fermée, les Verts ont accéléré au retour des vestiaires. Kevin Pedro a ouvert le score à la 67e minute avant qu’Augustine Boakye ne double la mise quatre minutes plus tard.

Mais les Stéphanois n’ont pas réussi à conserver cet avantage. Le FC Metz a réduit l’écart à la 79e minute avant d’égaliser dans les dernières minutes. Jessy Deminguet a finalement offert un point aux Grenats à la 89e minute.

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Un scénario forcément frustrant pour Ian Cathro. Le technicien stéphanois estime toutefois que l’ASSE doit surtout tirer les enseignements de cette fin de match.

Ian Cathro analyse le match à Metz

Pour Ian Cathro, l’ASSE n’a pas livré une première période à la hauteur de l’affiche. Les deux équipes se sont montrées prudentes et les Verts ont surtout cherché à rester solides défensivement.

Le coach estime que son équipe devait davantage trouver ses attaquants après la pause. Un changement qui a rapidement porté ses fruits. L’ASSE a alors affiché un visage beaucoup plus offensif et a réussi à prendre deux buts d’avance.

« Pendant un moment, l’équipe l’a très bien fait », a expliqué Ian Cathro dans son analyse d’après-match.

Le scénario a toutefois basculé après la réduction du score messine. Metz a modifié son organisation avec deux attaquants et l’ASSE a commencé à souffrir davantage.

La sortie de Julien Le Cardinal a également changé la donne dans les dernières minutes. Les Stéphanois ont alors subi les assauts des locaux sans parvenir à reprendre le contrôle de la rencontre.

L’ASSE doit corriger ses erreurs défensives

C’est le principal message envoyé par Ian Cathro après ce Metz-ASSE. Pour l’entraîneur des Verts, les deux buts encaissés ne peuvent pas être considérés comme de simples faits de match.

Le technicien stéphanois estime que son équipe doit progresser sur ce type de situations. Après avoir construit un avantage de deux buts, l’ASSE avait l’occasion de repartir de Lorraine avec trois points importants. Elle devra finalement se contenter d’un match nul.

« Quand on isole les buts concédés, ce sont des buts qu’on ne doit pas prendre. On doit faire mieux sur ces situations. On ne peut pas espérer gagner des matchs et atteindre nos objectifs en concédant ce genre de buts. », a insisté Ian Cathro.

Un constat particulièrement clair. L’ASSE avait pourtant réalisé une bonne deuxième période avant de voir son avance fondre en quelques minutes. Le scénario rappelle donc l’importance de la gestion des fins de rencontre.

Ian Cathro ne souhaite toutefois pas tomber dans le négatif. Après la défaite à Dunkerque, l’entraîneur avait déjà refusé de tirer uniquement des conclusions négatives. Cette fois, il veut surtout regarder la réalité en face.

« Nous voulions repartir avec les trois points, avoir concédé ces deux buts est une déception », a-t-il reconnu.

Après avoir mené 2-0 à Metz, les Verts ont laissé échapper une victoire qui leur tendait les bras.