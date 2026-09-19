L’AS Saint-Étienne (ASSE) se déplaçait à Metz ce samedi soir lors du choc de la septième journée de Ligue 2. Les hommes d’Ian Cathro se devaient de renouer avec le succès pour s’assurer de conserver leur place de leader avant la trève internationale. Résumé de la rencontre.

Alors que les joueurs ligériens avaient ouvert la marque et se dirigeaient vers un sixième succès consécutif, ils ont été renversés à Dunkerque. Une défaite qui devait vite être gommée sur la pelouse de Metz, qui vise également une montée dans l’élite.

La première période a été particulièrement disputée entre deux équipes prudentes. Dès la 10e minute, Metz a réclamé un penalty après un duel entre Sohaib Nair et Bouna Sarr. La situation a suscité des discussions, mais les différentes rediffusions n’ont pas permis de dégager une évidence. La décision de ne pas accorder de penalty est donc restée difficile à contester avec certitude.

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Après cette alerte, les deux formations ont continué à se neutraliser. Peu d’occasions franches ont animé les débats. À la pause, le score nul reflétait une première période serrée et pauvre en situations dangereuses. Les deux équipes semblaient surtout vouloir éviter de se découvrir.

L’ASSE accélère après la pause

Le scénario a changé au retour des vestiaires. À la 63e minute, l’ASSE s’est procuré une belle opportunité grâce à Zuriko Davitashvili. Le Géorgien a fait parler sa qualité technique avec un contrôle suivi d’une frappe du pied droit. Jonathan Fischer s’est parfaitement interposé en se détendant sur sa gauche pour repousser le danger.

Quelques minutes plus tard, les Verts ont finalement trouvé la faille. À la 67e minute, un mouvement collectif à trois initié sur le côté droit a permis à Kévin Pedro de se retrouver au bon endroit. L’attaquant a parfaitement coupé le centre à ras de terre envoyé par Augustine Boakye pour ouvrir le score.

Pedro débloque un match bien terne et met les Verts devant (0-1) pic.twitter.com/KWPs2ufZ0K — Alex (@Alex_InDaHouse2) September 19, 2026

L’ASSE a ensuite profité de son temps fort pour faire le break. À la 71e minute, Gautier Larsonneur a lancé la séquence depuis sa surface avant qu’Aron Csongvai ne prolonge le ballon de la tête. Augustine Boakye a alors pris de vitesse la défense messine dans l’axe avant de conclure du pied gauche.

Augustine Boakye profite d'une grosse erreur messine pour faire le break (0-2) pic.twitter.com/w46hnCRReA — Alex (@Alex_InDaHouse2) September 19, 2026

Metz relance le suspense en fin de match

Alors que les Verts semblaient se diriger vers une fin de rencontre maîtrisée, Metz a réduit l’écart à la 79e minute. Téji Savanier a adressé un centre depuis le côté droit. Jean Ruiz a remis le ballon de la poitrine dans la surface, permettant à Abdourahmane Mbodji de conclure sans contrôle.

Cette réalisation a relancé totalement le suspense dans les dernières minutes. Et sur un énième corner, les messins vont égaliser ! Le scénario catastrophe pour l'ASSE. 2-2, c'est le score final.