Prêté par l'ASSE à Brest avant de rejoindre Liverpool, Djylian N'Guessan a disputé ses premières minutes avec le club breton. En conférence de presse, le jeune attaquant a clarifié sa situation contractuelle au terme d'un été agité.

Le feuilleton Djylian N’Guessan a finalement connu son épilogue dans le Forez. Le jeune attaquant de 18 ans a quitté l'ASSE pour rejoindre le Stade Brestois sous la forme d’un prêt sans option d’achat en fin de mercato. Une étape intermédiaire avant de rejoindre définitivement Liverpool.

Formé à l’ASSE depuis 2015, N’Guessan a rejoint la Bretagne après avoir prolongé son contrat avec les Verts jusqu’en juin 2028. Une prolongation qui permet au club stéphanois de sécuriser son départ et de finaliser les contours de l’opération avec les Reds. Car si le transfert à Liverpool n’a pas pu être officialisé immédiatement, le club anglais a confirmé le 4 septembre avoir trouvé un accord avec la direction stéphanoise. Le joueur doit rejoindre définitivement Liverpool en janvier 2027 et s'installer sur les bords de la Mersey.

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N'Guessan clarifie sa situation contractuelle avec l'ASSE

D'ici là, le jeune international Français va devoir s'aguerrir en Ligue 1, et surtout chez les professionnels. En effet, N’Guessan ne compte que 13 apparitions avec l'ASSE, pour un but marqué. Entré en jeu face au Paris Saint-Germain dimanche dernier (0-1), le joueur formé à L'Étrat est revenu sur son arrivée en conférence de presse. "Vous avez sûrement dû voir des choses, après je ne suis pas focus sur ça, je suis plus concentré sur travailler chaque jour et gagner du temps de jeu à Brest, car aujourd’hui, je suis un joueur de Brest et fier de l’être", déclare-t-il au sujet de son été agité.

Avant le déplacement des Brestois sur le terrain d'Auxerre, dimanche 20 septembre (15 h), N'Guessan a aussi eu l'occasion ce clarifier sa situation contractuelle. Après une fin de mercato où son prêt a été annoncé avant sa prolongation avec l'ASSE et l'accord avec Liverpool, le jeune homme (18 ans) assure être resté dans sa bulle. "Ce n’est pas moi qui gère ça donc j’étais focus sur mon travail, a-t-il balayé. Je suis en précontrat avec Liverpool. J’en suis content. La situation aujourd’hui est claire, je suis un joueur de Brest, prêté par Saint-Etienne. Sainté, ça reste mon club formateur, il m’a beaucoup donné, beaucoup appris. Après, c’est une nouvelle page qui se tourne."

De quoi acter pour de bon le départ de N'Guessan du Forez, où le jeune attaquant n'aura pas forcément répondu à toutes les attentes placées en lui.