Noah Moulin vient de franchir un cap décisif dans sa jeune carrière. Formé à l'ASSE, l'attaquant de la génération 2008 a signé son premier contrat professionnel avec les Verts. Une récompense méritée pour un joueur dont le parcours illustre parfaitement la réussite de la formation stéphanoise.

L'ASSE poursuit son travail de valorisation de ses meilleurs jeunes éléments. Cette fois et comme annoncé par nos soins en avril dernier, c'est Noah Moulin qui va est récompensé par la signature de son premier contrat professionnel. Né le 13 mai 2008 et en fin de contrat en juin prochain, l'attaquant s'engage pour trois saisons avec son club formateur. Une décision qui s'inscrit dans la continuité de sa progression observée depuis plusieurs années à L'Étrat.

Considéré comme l'un des joueurs à suivre de sa génération, Noah Moulin poursuivra son développement au sein du groupe réserve la saison prochaine. Avec pour ambition de gagner en expérience et de se rapprocher progressivement de l'équipe première. Un nouveau symbole de la confiance accordée par l'AS Saint-Étienne à son centre de formation.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Le communiqué de l'ASSE

"Natif de Firminy, Noah Moulin grandit du côté de Saint-Romain-les-Atheux, fréquentant le stade Geoffroy-Guichard dès son plus jeune âge. Passionné de football, il touche ses premiers ballons en U7 à Saint-Genest-Malifaux sous les couleurs du Haut Pilat Interfoot.

Mais le jeune Noah ne tarde pas à se faire remarquer, intégrant les U12 de l’AS Saint-Étienne en 2019 avant de valider les différentes étapes qui l’emmènent jusqu’au centre de formation. Passé notamment par le groupe Avenir de Kévin De Jesus jusqu’à l’été 2024, Noah Moulin fait le grand bond vers le niveau national en réalisant une belle saison 24/25.

Sous les ordres de David Le Moal, Noah Moulin fait en effet partie des U17N stéphanois brillamment sacrés champions de leur poule et stoppés en quart de finale du championnat par Strasbourg. Une saison aussi marquée sur le plan personnel par un surclassement en Coupe Gambardella.

Mais, c’est cette saison que Noah Moulin a véritablement changé de dimension. Passé des U17N au Groupe Réserve en l’espace d’un été, le jeune attaquant s’est montré à la hauteur, disputant 20 matchs sous les ordres de Sylvain Gibert. Auteur de deux buts en National 3, il a notamment permis aux Verts de se maintenir en étant décisif sur la pelouse de Cosne lors de l’ultime journée de championnat.

À 18 ans, Noah Moulin paraphe son premier contrat professionnel et est désormais lié à l’ASSE jusqu’en 2029. Félicitations !"