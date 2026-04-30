Noah Moulin va signer professionnel à l’ASSE : une trajectoire locale exemplaire qui incarne parfaitement la réussite à la stéphanoise. Formé au club, le jeune attaquant franchit une étape majeure dans sa carrière.

L’AS Saint-Étienne continue de miser sur sa formation. Et cette fois, c’est un visage bien connu du centre qui est récompensé. Noah Moulin (portrait ici), né le 13 mai 2008, va signer son premier contrat professionnel pour une durée de trois saisons. Une décision logique au vu de sa progression constante depuis plusieurs années.

Arrivé officiellement en août 2019, le jeune joueur n’a jamais brûlé les étapes, préférant avancer avec régularité et sérieux. U12, U13, U14, U15, U16, U17, U19 puis réserve : chaque niveau a été franchi avec détermination. Sur le terrain, Moulin séduit par sa polyvalence. Capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, il peut aussi reculer d’un cran pour occuper un rôle de milieu relayeur. Un profil rare, intelligent, déjà très complet pour son âge.

Noah Moulin (ASSE), symbole de la formation stéphanoise

La saison dernière a marqué un véritable tournant. Avec les U17 Nationaux, Noah Moulin a été l’un des hommes forts d’une génération prometteuse. À la clé, une première place en championnat et un parcours solide jusqu’en quart de finale de play-offs, face à Strasbourg. Une rencontre spectaculaire, perdue 4-3, mais qui a confirmé le potentiel du groupe. Moulin s’est illustré par son impact dans le jeu, sa lecture des situations et sa capacité à faire la différence dans les moments clés.

Cette saison 2025-2026, le jeune joueur a poursuivi sa progression avec la réserve. Un cap important dans son développement, avec ses premières confrontations face à des adultes. Mieux encore, ses performances lui ont ouvert les portes de l’entraînement avec les professionnels à plusieurs reprises notamment sous Eirik Horneland. Une immersion précieuse qui confirme la confiance du club.

Un premier contrat pro comme tremplin

En fin de contrat en juin, la direction stéphanoise n’a pas hésité. Elle a choisi de sécuriser l’avenir de Noah Moulin en lui offrant son premier contrat professionnel. Une marque de reconnaissance forte pour un joueur formé au club, mais aussi un signal envoyé : l’ASSE croit en son potentiel.

Pour la saison prochaine, Moulin évoluera principalement avec le groupe réserve. Mais l’objectif est clair. Continuer à progresser, gagner en constance et se rapprocher du groupe professionnel. Le chemin est encore long, mais il est tracé.

L’histoire est belle. Celle d’un jeune local qui grandit dans son club formateur, étape par étape. Et au bout du chemin, un rêve : fouler la pelouse de Geoffroy-Guichard sous le maillot vert.