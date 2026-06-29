L'avenir s'écrit aussi avec Noah Moulin. Pur produit de la formation stéphanoise, le jeune attaquant a paraphé son premier contrat professionnel avec l'AS Saint-Étienne. Une étape importante pour un joueur qui incarne parfaitement la politique de formation du club.

L'ASSE continue de s'appuyer sur son centre de formation pour préparer l'avenir. Parmi les jeunes talents appelés à franchir un cap figure Noah Moulin. L'attaquant né en 2008 a signé son premier contrat professionnel avec les Verts pour une durée de trois saisons comme annoncé en avril dernier en exclusivité sur notre site. En fin d'engagement cet été, il a convaincu les dirigeants stéphanois de miser sur lui à long terme grâce à sa progression régulière et à son investissement au quotidien.

Cette signature vient récompenser plusieurs années de travail sous les couleurs vertes. Considéré comme l'un des éléments prometteurs de sa génération, Noah Moulin poursuivra sa montée en puissance avec l'équipe réserve la saison prochaine. L'objectif sera désormais de poursuivre son développement, d'enchaîner les performances et de se rapprocher progressivement des exigences du groupe professionnel. Un nouveau signal fort envoyé par l'ASSE à ses jeunes issus de la formation.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Les premiers mots après la signature de Noah Moulin (ASSE)

Noah Moulin : "Je suis très heureux de signer ce premier contrat dans mon club de cœur. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu : ma famille, l'ensemble de mes proches et les éducateurs que j'ai pu croiser tout au long de ce parcours. Je veux désormais bien travailler pour pouvoir un jour évoluer avec l'équipe première."

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE : "On souhaitait récompenser Noah pour son évolution sur cette dernière année. C'est un joueur fin, élégant, très bon footballeur. Il a un très bon potentiel qu'il faut dorénavant qu'il développe. C'est également un garçon du coin et on ne peut qu'être heureux de le voir s'inscrire dans son club de formation et de cœur."