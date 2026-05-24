Les supporters de l’OGC Nice ne pourront pas se rendre àstade Geoffroy-Guichard pour la rencontre programmée, face à l'ASSE, le mardi 26 mai. Une décision forte a été prise par le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez, sur proposition de la préfecture de la Loire, afin de prévenir tout risque de débordement autour de ce choc de fin de saison.

La mesure a été officialisée le 21 mai. Initialement, la préfecture de la Loire avait envisagé un encadrement strict du déplacement des supporters niçois, avec des restrictions d’accès au stade. Mais le ministère de l’Intérieur a finalement choisi d’aller plus loin, en actant une interdiction totale de déplacement pour les supporters de l’OGC Nice.

Cette décision intervient dans un contexte déjà tendu autour de certaines rencontres impliquant le club azuréen, avec plusieurs incidents recensés ces derniers jours. Les autorités évoquent notamment des bagarres entre groupes de supporters, l’usage d’engins pyrotechniques et des comportements jugés inappropriés dans certaines tribunes.

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Une décision liée aux incidents récents de l’OGC Nice

Au-delà du simple cadre sportif, cette interdiction repose sur une analyse globale des risques. Les services de l’État mettent en avant une accumulation d’incidents lors des matchs de l’OGC Nice, aussi bien à domicile qu’en déplacement.

Les autorités soulignent des faits répétés : affrontements entre supporters, utilisation de fumigènes et chants homophobes ayant déjà entraîné des sanctions par le passé. Ces éléments ont pesé dans la décision finale, jugée nécessaire pour garantir la sécurité aux abords et à l’intérieur du stade Geoffroy-Guichard.

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Dans un contexte où la fin de saison reste sous tension, chaque rencontre est scrutée de près par les instances sécuritaires. Le déplacement à Saint-Étienne ne fait pas exception, d’autant que les enjeux sportifs restent importants pour les deux équipes.

Une rivalité avec les supporters de l'ASSE prise en compte dans l’arrêté

Le ministère de l’Intérieur a également intégré un autre facteur dans sa décision : la rivalité entre les supporters de l’AS Saint-Étienne et ceux de l’OGC Nice. Même si elle n’est pas considérée comme l’une des plus explosives du championnat, elle est suffisamment significative pour être identifiée comme un risque supplémentaire.

Les autorités estiment que ce climat d’animosité peut favoriser des tensions en cas de présence des supporters visiteurs, notamment dans un contexte de forte affluence et de pression sportive en fin de saison.

En conséquence, l’arrêté vise à éviter tout regroupement de supporters niçois dans la zone de Saint-Étienne et aux abords du stade Geoffroy-Guichard le jour du match. Une mesure préventive qui s’inscrit dans une politique plus large de sécurisation des rencontres à risques en Ligue 1.

Suite à cette interdiction, l'ASSE souhaiterait commercialiser les places du secteur visiteurs à leurs supporters selon Le Progrès. Pour cela, il faudra obtenir l'accord du club azuréen et de la LFP.

Source : TL7