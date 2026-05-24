Naoufan Mnemoi va représenter l’ASSE à l’international. Le jeune défenseur stéphanois fait partie des 20 joueurs retenus par Lionel Rouxel avec l’équipe de France U16 pour disputer la Dream Cup au Japon début juin.

L’AS Saint-Étienne continue de voir ses jeunes talents récompensés. Cette fois, c’est Naoufan Mnemoi qui est mis à l’honneur avec une nouvelle convocation en équipe de France U16. Le défenseur central de la génération 2010 participera à la Dream Cup 2025 organisée au Japon.

Surclassé cette saison avec les U17 Nationaux de l’ASSE, le jeune Stéphanois poursuit une progression remarquée. Solide dans les duels, mature dans ses placements et déjà habitué à évoluer face à des joueurs plus âgés, Mnemoi confirme tout le potentiel aperçu depuis plusieurs mois du côté de L’Étrat.

Naoufan Mnemoi s’installe en équipe de France U16

Cette convocation n’est pas une surprise pour le jeune défenseur des Verts. Naoufan Mnemoi (portrait ici) est désormais un habitué des rassemblements tricolores puisqu’il compte déjà neuf sélections avec l’équipe de France cette saison.

Une régularité qui témoigne de la confiance accordée par Lionel Rouxel et son staff. Le sélectionneur français continue de miser sur le Stéphanois pour cette compétition relevée au Japon.

Les Bleuets débuteront leur tournoi face à l’Argentine le 3 juin avant d’affronter le Japon le 5 juin. La France terminera ensuite sa Dream Cup contre la Côte d’Ivoire le 7 juin.

Pour Mnemoi, ce rendez-vous international représente une belle opportunité de poursuivre son apprentissage au très haut niveau face à des profils variés et des nations reconnues pour leur qualité de formation.

L’ASSE confirme la qualité de sa formation.

Cette nouvelle sélection vient également récompenser le travail effectué au centre de formation stéphanois. Malgré une saison contrastée sur plusieurs catégories, l’ASSE continue de former des joueurs capables de s’imposer dans les équipes nationales françaises.

Le parcours de Naoufan Mnemoi illustre parfaitement cette dynamique. Le club n’hésite pas à accélérer la progression de ses meilleurs jeunes grâce au surclassement. Une stratégie qui porte ses fruits avec un défenseur déjà bien installé chez les Bleuets malgré son très jeune âge.

Le Stéphanois tentera désormais de confirmer tout son potentiel lors de cette Dream Cup au Japon. Une belle vitrine pour lui… et pour l’AS Saint-Étienne.