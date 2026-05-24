Le Match des Héros s’annonce comme l’un des événements forts de cette fin de saison à Saint-Étienne, juste après les barrages d'accesions à la Ligue 1. Le dimanche 31 mai, Geoffroy-Guichard accueillera d’anciennes gloires de l'ASSE et de nombreuses célébrités pour une rencontre caritative au profit de la recherche contre la maladie de Charcot.

Le Chaudron vibrera une nouvelle fois pour une cause qui touche profondément le peuple stéphanois. Organisé en hommage à Georges Bereta, disparu en 2023 après avoir lutté contre la maladie de Charcot, ce match caritatif permettra de récolter des fonds pour l’Institut de Myologie et l’AFM Téléthon. Le coup d’envoi fictif sera donné par Louis, le petit-fils de l’ancien capitaine des Verts, accompagné d’anciens partenaires de l’ASSE.

Le rendez-vous est fixé au dimanche 31 mai à 19h30 au stade Geoffroy-Guichard. Les portes ouvriront dès 18h30 avec plusieurs animations prévues tout au long de la soirée.

Des légendes de l’ASSE et des stars réunies

L’équipe des anciens Verts aura fière allure. Les héros de la Coupe de la Ligue 2013 formeront l’ossature du groupe avec Stéphane Ruffier, Loïc Perrin, Jessy Moulin, Romain Hamouma... ou encore Brandao, auteur du but victorieux en finale face à Rennes.

Autour d’eux, plusieurs générations stéphanoises seront représentées. Rémy Cabella, Robert Beric, Pascal Feindouno, Max-Alain Gradel, Jérémy Janot, Dominique Rocheteau ou encore Laurent Paganelli seront de la partie. Les féminines historiques Charlotte Gauvin et Morgane Courteille participeront également à l’événement.

La Team des Héros, menée par Paul de Saint-Sernin, ne manquera pas non plus d’arguments. Eden Hazard, Javier Pastore, Robert Pirès, Guillaume Hoarau, Jérémy Ménez ou Mamadou Niang fouleront la pelouse du Chaudron. Plusieurs personnalités du divertissement et du web compléteront l’effectif avec Artus, Paul Mirabel, Florent Manaudou, Yann Muller ou encore les créateurs de contenus Vicoss et Tony Czech.

L’arbitrage sera assuré par Loris Nery, ancien joueur formé à l’ASSE désormais reconverti dans l’arbitrage.

Une ambiance festive avant et après la rencontre

Au-delà du match, toute une soirée d’animations attend les supporters stéphanois. Dès l’ouverture des portes, Jordan Patural, présenté comme le premier DJ accordéoniste de France, assurera l’ambiance musicale.

Quelques minutes avant le coup d’envoi, Jacques Monty interprétera l’hymne des Verts. Enfin, après la rencontre, le DJ Yann Muller prolongera la fête avec un set consacré aux grands classiques revisités.

L’événement permettra aussi de soutenir directement la recherche. En plus de la billetterie, une campagne de dons par SMS est déjà active. Il suffit d’envoyer “VERTS” au 92070 pour effectuer un don de 5 euros.

Une vente aux enchères exceptionnelle sera également lancée après la rencontre. Des maillots portés ou dédicacés ainsi que plusieurs expériences exclusives seront proposés afin d’augmenter la somme reversée à l’AFM Téléthon.

Il est encore possible de réserver vos places sur la billeterie du club en cliquant juste ici.