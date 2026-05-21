À la veille de la finale de Coupe de France, Claude Puel n'a pas que parlé de Lens. Le coach niçois a tenu à dénoncer publiquement ce qu'il considère comme deux injustices majeures avant les barrages contre l'ASSE : le huis clos au retour et le déséquilibre sur les internationaux convoqués pour la Coupe du Monde.

Le huis clos : « Une sanction disproportionnée » pour Puel et Nice

Claude Puel n'a pas digéré la décision de la commission de discipline. Deux matchs à huis clos pour Nice, dont le barrage retour du 29 mai à l'Allianz Riviera, suite aux incidents après le nul contre Metz. Une sanction que le coach azuréen juge excessive et qu'il n'hésite pas à contester publiquement : « Je pense que la sanction est très lourde, trop lourde. On connaît l'importance des supporters dans ce genre de confrontation. On va jouer à Saint-Étienne à guichets fermés. Et on jouerait un huis clos chez nous. Ce retour, je le trouve disproportionné. »

Il pointe également la double sanction qui pèsera sur l'avenir du club : « Le fait de ne pas simplement avoir un match, mais deux matchs et un sursis qui impacterait également l'OGC Nice pour la saison prochaine. » Nice a déposé une réclamation officielle. Puel espère une révision de la décision avant le 29 mai.

Les incidents à l'Allianz Riviera après Metz étaient réels, documentés et graves. Les fumigènes envoyés vers la tribune présidentielle, l'envahissement de terrain, les affrontements avec les forces de l'ordre : la commission de discipline a sanctionné des faits précis. Que Puel trouve la sanction disproportionnée est son droit. Que le barrage retour se joue à huis clos dans un stade où Nice n'a plus gagné depuis novembre reste un fait que personne ne peut effacer. Peu probable que l'appel soit entendu.

Les internationaux : un déséquilibre que Puel assume de pointer

Sur le dossier des joueurs convoqués pour la Coupe du Monde, Claude Puel a tenu à mettre les chiffres sur la table. Et le déséquilibre qu'il décrit est parlant : « Quand on regarde la perspective de Saint-Étienne, ça concerne trois joueurs chez eux, dont deux qui ne participent pas vraiment au groupe. Alors que nous, ça ferait monter jusqu'à neuf joueurs. »

L'ASSE est effectivement moins exposée que Nice sur ce dossier. Ben Old avec la Nouvelle-Zélande, et potentiellement Boakye et Annan avec le Ghana dans une moindre mesure. Côté niçois, la liste est autrement plus longue : Wahi, Boudaoui, Diop, Diouf, Mendy, Abdul Samed, Abdi, Oppong. Des joueurs cadres, des titulaires réguliers.

Puel se veut néanmoins confiant sur l'issue des négociations : « On a déjà reçu pas mal de réponses favorables. Les joueurs ont envie d'être présents, de rester avec leur club jusqu'au bout. On est confiants parce que les fédérations qu'on a sollicitées ont été compréhensives. »

Ce que les Verts doivent retenir

Claude Puel joue la carte de l'injustice à quelques jours des barrages. C'est une posture classique avant un grand rendez-vous : se poser en victime pour libérer son groupe de toute pression et motiver autrement. "Seul et contre tous" Les Verts n'ont pas à s'en préoccuper. Montanier l'a dit depuis le début : Saint-Étienne ne construira pas sa préparation sur les malheurs de l'adversaire. Le Chaudron sera plein mardi soir. Le reste appartient à Nice.

Source : Conférence de presse OGC Nice