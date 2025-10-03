Après la défaite 3-2 contre Guingamp et la volonté de rebondir, Aimen Moueffek s'est présenté en conférence de presse avant la rencontre entre Montpellier et l'ASSE. Extraits.

Aimen Moueffek (milieu de l'ASSE) : "Je me sens très bien. Je suis bien revenu, les sensations sont bonnes et physiquement tout va bien pour l’instant. Je pense que c’est important pour n’importe quel joueur d’enchaîner les matchs et les minutes. Donc voilà, le fait d’enchaîner me fait du bien, et on va essayer de continuer le plus possible."

Une première défaite ? "C’est sûr que c’est mieux de rester invaincu. Mais voilà, on a perdu ce match-là, ce n’est pas une fin en soi. Parfois ça peut être une bonne chose : reculer pour mieux sauter. Ça permet de garder la tête froide et de se remettre les idées en place. Maintenant, on sait sur quoi on a pêché contre Guingamp. On sait que chaque match sera compliqué, que les équipes en face vont tout donner. Il faut être prêt et aborder tous les matchs sérieusement."

Comment vivez-vous le statut d’ogre du championnat ? "Honnêtement, on le vit bien. Le groupe le vit bien. La pression, elle est toujours là. L’an dernier, on avait la pression de ne pas descendre ; cette année, on a celle de monter. Chaque match, on joue avec la pression de gagner. La pression, tu ne peux pas l’enlever. La vraie question, c’est comment tu la gères. Il faut qu’elle reste positive, qu’elle nous tire vers le haut et qu’elle ne nous empêche pas de jouer. Le plus important, c’est de la transformer en force."

Que te demande le coach ? "Il me demande simplement de jouer mon jeu, de faire ce que je sais faire. On a la chance d’avoir plusieurs milieux de terrain avec des profils et des qualités différentes. Ça donne au coach plusieurs options. L’essentiel, c’est que chacun, quand il joue, puisse apporter ses qualités pour aider l’équipe."

Tes relations avec les autres milieux ? "Très bonnes. On s’entend tous bien, on aime jouer ensemble. Je pense que ça aide beaucoup l’équipe. Globalement, il y a une bonne ambiance dans le groupe, et ça se ressent."

Et sur le terrain ? "Franchement, je ne ressens pas le besoin de m’adapter. Avec Flo (Tardieu) et Igor (Miladinovic), ça fait longtemps qu’on joue ensemble, donc on se connaît bien. Avec Mahmoud, ça s’est fait naturellement. C’est un joueur qui donne 100 % de lui-même à chaque match, et c’est important pour moi et pour l’équipe. Ça fait du bien de jouer avec des joueurs comme ça. Je pense que je m’entends bien avec tout le monde au milieu, ça se fait assez naturellement."

Un jeu proche entre toi et Jaber ? "Avec Mahmoud, on a la même mentalité. C’est un guerrier sur le terrain, il donne toujours le maximum. J’apprécie beaucoup ça, surtout quand c’est un joueur de mon équipe. Ça aide énormément, surtout quand il est à mes côtés. Je sais que je peux compter sur lui."