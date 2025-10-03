Ancien entraineur de l'ASSE et du MHSC, Olivier Dall'Oglio s'est exprimé avant la rencontre de ce week-end. Extraits.

Olivier Dall'Oglio, ancien entraîneur de l'ASSE : "Certainement que j’ai fait des erreurs à Saint-Etienne et que des choix n’ont pas été judicieux, mais mon staff pourrait vous le dire, on avait anticipé ces grandes difficultés dès l’intersaison. Il n’y avait pas de surprise."

Dall'Oglio avait prévenu ses dirigeants

Olivier Dall'Oglio, ancien entraîneur de l'ASSE : "Après Saint-Etienne, vu comme cela s’était passé avec les nouveaux dirigeants, j’ai regardé de suite après mon départ. Je voulais voir l’évolution. Parce que je leur avais dit un certain nombre de choses, y compris dès la montée. On avait longuement parlé sur le recrutement et je voyais bien tout au long de l’été, qu’il allait nous manquer des choses. J’ai insisté et évoqué les problèmes qu’on rencontrerait. Donc quand on m’écarte en décembre, j’accepte parce que je n’ai pas le choix, et je regarde comment ça se passe. Et puis je constate. C’est malheureux parce que l’ASSE ne doit jamais descendre. Il y a eu des erreurs, notamment dans le recrutement."

Un mercato inadapté pour la Ligue 1

Olivier Dall'Oglio, ancien entraîneur de l'ASSE : "Ce qui peut être surprenant quand on est un dirigeant d’un certain niveau, c’est de penser que tout va se passer très vite, qu’un garçon qui arrive de Nouvelle-Zélande (Ben Old, ndlr) ou d’Autriche (Augustine Boakye, ndlr), en étant très jeune, va être immédiatement performant. On sait qu’on va être en difficulté d’entrée car beaucoup d’éléments doivent se mettre en place. Et pendant ce temps-là, on ne gagne pas. On sait qu’on devrait être meilleur plus tard, mais en attendant, on n’avance pas."

L'ASSE ne devrait pas être en L2

Olivier Dall'Oglio, ancien entraîneur de l'ASSE : "Il n’y avait pas de souci avec le projet Kilmer, les jeunes, la data, mais il faut prendre en compte l’aspect humain dans l’arrivée des recrues. C’est ce que j’avais demandé : un ou deux joueurs d’expérience et on ira certainement plus vite pour les intégrer et on prendra des points. C’est là que ça a coincé. Et c’est vraiment dommage. Car il y a la descente, et l’ASSE ne devrait pas être en L2. Ce club ne doit pas être en danger pour descendre. Là, il fallait être patient avec une urgence de résultat, c’était incompatible."

Source : Top Mercato