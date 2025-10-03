Ce jeudi soir, l'Équipe de France U20 jouait son second match de la coupe du monde au Chili. L’occasion pour Djylian N’Guessan de rayonner dans une compétition qui met en lumière les jeunes talents devant le monde entier. Résumé de ce France-USA.

Djylian Nguessan a vécu un été difficile. Titularisé lors du 1er match amical de l’ASSE face aux suisses de l’Étoile Carouge, le jeune buteur stéphanois s’était blessé musculairement en effectuant un pressing. Une blessure qui l’a éloigné des terrains avec les Verts pendant deux mois. Le joueur formé au club n’a pas effectué son retour officiel avec le groupe récemment puisqu’il est parti au Chili avec la sélection U20 de l’Équipe de France pour la Coupe du Monde.

N’Guessan sur les traces de Pogba, Zouma et Polomat ?

À 17 ans, le joueur de l’ASSE a été surclassé pour figurer avec les U20. Le joueur stéphanois est le plus jeune de la liste des Bleuets qui participent à la compétition. Les français démarraient leur campagne ce lundi 29 septembre à 22h face aux Sud-Africains et se sont imposés 2-1. L’objectif est évidemment de sortir de cette poule composée donc de l’Afrique du Sud, de la nouvelle Calédonie et des USA.

L'Équipe de France n’a remporté qu’une seule fois la coupe du monde U20 et espère décrocher une seconde étoile cette année, 12 ans après son sacre. À l’époque, deux joueurs formés à l’ASSE étaient sur la pelouse lors de la finale face à l’Uruguay. Kurt Zouma était titulaire tandis que Pierre-Yves Polomat avait fait son entrée en jeu durant les prolongations. Dans cette équipe victorieuse emmenée par Paul Pogba et Florian Thauvin figuraient également deux futurs Verts : Jordan Veretout et Jean Christophe Bahebeck.

Les Bleuets ont la lourde tâche de faire briller la formation française du côté du Chili. Djylian N’guessan est notamment accompagné par un joueur au nom prestigieux. L’attaquant de l’ASSE va évoluer avec Elyaz Zidane, fils du ballon d’or et champion du monde 1998, Zinédine Zidane.

Résumé de France-USA

L’équipe de France U20 a vécu une soirée cauchemardesque au Chili. Pour leur deuxième match de la Coupe du monde, les Bleuets se sont lourdement inclinés face aux États-Unis (0-3). Après une première période globalement dominée par les Américains, les Tricolores ont timidement réagi après la pause, mais sans véritablement inquiéter leur adversaire. Leur manque de créativité offensive a été criant, avec seulement deux frappes cadrées sur toute la rencontre. Symbole de cette impuissance, le stéphanois Djylian N'Guessan, remplacé à la mi-temps.

Portés par un Lisandru Olmeta décisif dans ses buts, les Bleuets ont longtemps tenu avant de craquer complètement dans les dernières minutes. Zavier Gozo (84e), Brooklyn Raines (88e) puis Marcos Zambrano (90+2) ont trouvé la faille coup sur coup, récompensant la supériorité des États-Unis dans l’impact et la lucidité.

Déjà vainqueurs de l’Afrique du Sud (2-1) lors de leur entrée en lice, les hommes de Landry Chauvin restent bloqués à trois points et devront impérativement s’imposer dimanche soir (22h, heure française) contre la Nouvelle-Calédonie pour espérer atteindre les huitièmes de finale. Une mission à leur portée face à une sélection qui avait explosé lors de son premier match face… aux États-Unis (1-9), mais qui s’annonce néanmoins décisive pour poursuivre l’aventure.