L’ASSE accueillait Guingamp au stade Geoffroy-Guichard. La rencontre, disputée ce samedi à 20h, comptait pour la 8ᵉ journée de Ligue 2. Voici le résumé du match.

XI de départ : Larsonneur - Bernauer, Lamba, Nade, Annan - Tardieu, Jaber, Moueffek - Davitashvili, Stassin, Boakye.

Les Verts ont entamé la rencontre avec timidité. Stassin s’est signalé rapidement à l’entrée de la surface, mais son ballon perdu a offert une première respiration aux Guingampais. Bartouche a éloigné le danger en concédant une touche. Dans la foulée, les Bretons ont répondu : Hatchi, étrangement libre aux abords des seize mètres stéphanois, a tenté sa chance du gauche, mais Nadé a jailli pour contrer. L’ASSE a bien failli ouvrir le score peu après. Sur une passe millimétrée d’Annan, Stassin s’est présenté côté gauche de la surface, prêt à défier le portier adverse. Mais Gomis, d’un retour autoritaire et parfaitement maîtrisé, a sauvé les siens d’un tacle décisif. Un premier avertissement pour Guingamp, qui a pris conscience du danger.

Boakye répond à Hemia

Les Verts ont ensuite fait vibrer Geoffroy-Guichard grâce à Mahmoud Jaber. L’ancien du Maccabi Haifa a déclenché une lourde frappe à vingt mètres plein axe. Le ballon prenait le chemin du cadre, mais la tentative a heurté le dos de Stassin et s’est envolée au-dessus. Un frisson parcourait néanmoins le Chaudron. Et comme souvent, le réalisme a changé la donne. Mafouta, inspiré sur son côté gauche, a trouvé Hemia dans l’axe de la surface. Le Guingampais a frappé fort, Larsonneur s’est interposé, mais le cuir est revenu dans les pieds d’Hemia qui, malgré trois défenseurs autour de lui, a vu sa frappe déviée par Lamba avant de tromper le portier stéphanois, pris à contre-pied.

Le match s’est ensuite tendu : Hatchi, signalé hors-jeu, a conservé le ballon, ce qui a provoqué l’agacement de Nadé. Ce dernier l’a poussé au sol, déclenchant un attroupement vite maîtrisé par M. Lesage. La nervosité est montée d’un cran, mais les Verts ont trouvé la faille juste avant la pause. Sur un corner joué court à droite, Bernauer a servi Boakye, qui a enroulé une frappe du gauche. Dévié successivement par Abdallah et Louiserre, le ballon entre. De quoi faire exploser de joie Geoffroy-Guichard, soulagé de voir son équipe recoller au score. 1-1 à la pause !

Faire mieux en deuxième pour l'ASSE

À la 67e minute, le match bascule en faveur de Guingamp grâce à Nlandu. Servi dans la surface après un centre puissant d’Ourega repoussé par Larsonneur, le jeune entrant enchaîne d’une reprise de l’extérieur du pied droit qui finit au fond des filets. Un but qui redonne l’avantage aux Bretons et contraint Stéphane Dumont à injecter de la fraîcheur offensive avec Cardona, Duffus, Miladinovic et Ferreira. Mais les Verts ne s’avouent pas vaincus.

À la 74e, Stassin redonne espoir à Geoffroy-Guichard. Bien lancé côté droit par Bernauer, l’attaquant stéphanois arme une frappe soudaine du droit, malgré un angle fermé. Bartouche s’interpose brillamment et dévie en corner. Alors que l’ASSE pousse pour égaliser, le coup de massue survient avec le but d’Ahilé qui scelle quasiment le sort du match. Son 3-1 enflamme les supporters guingampais et provoque la colère stéphanoise. La célébration du buteur devant le kop des Verts dégénère : Larsonneur réagit vivement et Bernauer perd ses nerfs en jetant son adversaire au sol. Le défenseur stéphanois est logiquement expulsé, laissant ses coéquipiers terminer à dix. À la 92ᵉ, sur un coup-franc de Tardieu, Mickaël Nadé catapulte le ballon au fond des filets. Le coup de sifflet final confirme une lourde désillusion pour Saint-Étienne, battu 3-2 dans son Chaudron.