ASSE : Programmée dans 12 jours, la réception de Montpellier verra Geoffroy-Guichard retrouver sa configuration complète, kops compris, pour la première fois de la saison. Et l'engouement autour de cette affiche est déjà palpable : le cap des 30 000 places vendues est d'ores et déjà dépassé.

Après les réceptions de Clermont et Grenoble disputées en huis clos partiel, l'ASSE va enfin retrouver son Chaudron dans sa configuration complète pour ce choc face au MHSC. Les deux kops rouvriront leurs portes pour l'occasion, une première cette saison qui promet une ambiance particulière dans les travées de Geoffroy-Guichard.

Avant ce rendez-vous tant attendu, les Verts devront toutefois se déplacer à Dijon, un dernier obstacle à franchir avant de retrouver leur public au complet.

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ASSE : Une affluence qui dépasse déjà toutes les attentes

L'engouement autour de cette rencontre est déjà largement confirmé par les chiffres de billetterie. À douze jours du coup d'envoi, le cap des 30 000 places vendues est déjà dépassé, une affluence impressionnante qui témoigne de l'attente des supporters stéphanois autour de ce grand retour des kops.

Face à cette demande particulièrement forte, le club a décidé d'ouvrir les balcons supérieurs des tribunes Charles-Paret et Jean-Snella, habituellement fermés, pour permettre d'accueillir davantage de spectateurs. Ces espaces supplémentaires seront toutefois proposés sur une jauge réduite, une mesure qui devrait permettre d'absorber une partie de l'afflux tout en conservant certaines conditions de sécurité spécifiques à ces zones du stade.

Un contexte idéal pour prolonger la dynamique

Cette affluence record intervient dans un contexte particulièrement favorable pour l'ASSE, actuellement leader invaincu de Ligue 2 après trois journées de championnat. De quoi laisser présager une ambiance électrique pour ce retour des kops, où les Verts pourront s'appuyer sur un soutien populaire massif pour continuer leur belle dynamique de ce début de saison. L'ASSE pourra compter sur son douzième homme. La soirée s'annonce déjà animée.