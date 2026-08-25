Robert Beric n’a pas perdu ses bonnes habitudes. Recruté cette semaine par le FC Koper, l’ancien buteur de l’ASSE a déjà trouvé le chemin des filets. Il n’a fallu que neuf minutes à l’attaquant slovène pour offrir la victoire à sa nouvelle équipe.

Robert Beric est déjà décisif avec le FC Koper (1-0). Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, l’ancien Stéphanois est entré en jeu à la 81e minute face au NS Mura. Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers un partage des points, le Slovène a fait parler son sens du but.

Quelques minutes seulement après son entrée, Beric s’est retrouvé à la réception d’un ballon dans la surface. L’attaquant n’a pas tremblé et a placé une superbe tête pour faire basculer la rencontre. Une réalisation qui permet au FC Koper de s’imposer 1-0 en championnat slovène.

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Robert Beric déjà buteur avec le FC Koper

Pour Robert Beric, difficile d’imaginer de meilleurs débuts. Recruté cette semaine, l’ancien attaquant de l’ASSE n’avait eu que quelques entraînements pour prendre ses marques avec ses nouveaux partenaires. Cela ne l’a pourtant pas empêché de se montrer immédiatement décisif.

Entré à la 81e minute, le buteur slovène a donc eu besoin de seulement neuf minutes pour faire la différence. Une entrée particulièrement efficace, avec un but qui vaut trois points à son équipe.

Cette capacité à se montrer décisif rapidement rappelle forcément de bons souvenirs aux supporters stéphanois. Durant son passage à l’AS Saint-Étienne, Beric s’était notamment forgé une réputation de joueur capable de faire parler son instinct dans la surface.

Un retour gagnant pour l'ancien Stéphanois

Après avoir rejoint le FC Koper, Robert Beric pouvait difficilement rêver meilleur départ. Le Slovène a immédiatement justifié la confiance de son nouveau club avec une réalisation importante.

Son expérience et son sens du placement pourraient rapidement devenir des atouts précieux pour le FC Koper. À peine arrivé, l’ancien Vert montre déjà qu’il n’a rien perdu de ses qualités de finisseur.