À l’approche de la première journée de Ligue 2 et de la réception de Dijon ce samedi (20h45), le MHSC aborde l'exercice 2026-2027 avec confiance. Après un début d'été agité par des rumeurs de vente du club, la famille Nicollin reste fermement aux commandes.

Dans un entretien accordé à L'Équipe, le président du MHSC, Laurent Nicollin, s'est livré sur le choix de conserver le club. Il a également affiché un optimisme retrouvé. De son côté, l'entraîneur Zoumana Camara tire un bilan positif de la préparation dans les colonnes du Midi Libre, à la suite du succès contre Rodez (4-2).

Un processus de vente avorté qui rebooste le MHSC

Le MHSC a bien failli tourner une page historique au début de l'été. Des discussions très avancées ont eu lieu avec le fonds d'investissement GSS pour céder le club. Cependant, les frères Nicollin ont finalement choisi de poursuivre l'aventure familiale.

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Cette décision a immédiatement insufflé un nouvel élan au MHSC. Le président montpelliérain confie que l'abandon de la vente a totalement réactivé la dynamique interne.

Laurent Nicollin (MHSC) : "Donc le fait de conserver le club a automatiquement tout reboosté, ça a recréé une dynamique pour les salariés, les administratifs... Ça a reboosté tout le monde au club, ça m'a reboosté moi."

L'enthousiasme est revenu chez les salariés comme chez les dirigeants. Sur le plan comptable, le MHSC bénéficie d'un coup de pouce financier grâce à la revente de Maxime Estève par Burnley à Leipzig pour environ 30 millions d'euros. Le MHSC a touché un pourcentage précieux sur ce transfert pour consolider son budget d'environ 20 millions d'euros.

Laurent Nicollin (MHSC) : "Donc même si tous les feux ne sont pas au vert, il y en a quand même quelques-uns. On avance dans ce qui est prévu avec mon frère."

Un effectif rajeuni et un mercato ciblé pour le MHSC

Malgré le départ inattendu du directeur sportif Bruno Carotti, le MHSC a su réagir activement sur le marché des transferts. Le club mise sur une jeunesse ambitieuse. L'effectif intègre notamment cinq finalistes de la Coupe Gambardella : Noah Vidal-Cartoux, Laciné Megnan, Tidiane Diallo, Hichem Abderrebi et Mathis Chambon.

Le MHSC a également finalisé l'arrivée de l'attaquant Nordan Mukiele en prêt depuis Rennes. Côté départs et arrivées, la direction ajuste les derniers détails. Laurent Nicollin cible le Top 5 et vise au moins les qualifications pour les barrages d'accession. Le président s'attend toutefois à un championnat extrêmement relevé avec une douzaine de prétendants armés pour la montée.

Laurent Nicollin (MHSC) : "Pour le moment, on est bien. Il y a un attaquant de plus qui devrait arriver, peut-être un joueur au milieu en fonction des départs. Après, tous les postes sont doublés, triplés : on a une jeune équipe, mais un peu de jeunesse, ça ne fait pas de mal."

Zoumana Camara satisfait de la préparation de Montpellier

Sur le terrain, les hommes de Zoumana Camara ont conclu leur préparation par une victoire convaincante contre Rodez (4-2). Dans Midi Libre, le technicien du MHSC souligne l'efficacité de son équipe, déjà en tête 3-0 à la mi-temps.

Zoumana Camara (MHSC) : "Je vous avais dit après le match de Clermont (1-0) que j’avais regretté notre manque de réalisme. Pour moi, elle n’est pas différente de la mi-temps face à Clermont. On a eu les mêmes situations, on a récupéré des ballons haut. Dans ce match, on a été tranchant. Et ça finit par 3-0 à la mi-temps."

Le coach du MHSC estime que la préparation s'est déroulée dans de bonnes conditions. Le recrutement est venu combler les nombreux départs enregistrés au cours des dernières semaines. Zoumana Camara espère encore l'arrivée d'un renfort au milieu de terrain. Ce mouvement dépendra d'éventuelles sorties d'ici la fermeture du marché. Le MHSC se projette désormais vers la compétition officielle avec des certitudes collectives.

Zoumana Camara (MHSC) : "Maintenant, c’est vrai qu’on a le sentiment d’avoir beaucoup bougé mais c’est aussi au ratio des départs qu’il y a eu. Je trouve qu’on a bien travaillé, on a bien comblé les départs. "