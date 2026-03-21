L’ASSE retrouve le Chaudron ce samedi soir à 20h pour défier le FC Annecy. Lors de cette 28ᵉ journée de Ligue 2, les Verts espèrent retrouver le goût de la victoire après le match nul (0-0) à Grenoble. Voici les onze joueurs que devrait choisir Philippe Montanier pour cette partie.

Ce samedi, l’ASSE espère bien terminer son mois de mars avant la trêve internationale. Les Stéphanois ont l’occasion d’enchaîner un septième match sans défaite avant une pause de deux semaines sans compétition. Face à Annecy, les Verts pourraient être revanchards après l’humiliation subie au Parc des Sports (4-0), lors du match aller.

Les nouvelles sont rassurantes pour Le Cardinal

Mahmoud Jaber n’est pas encore prêt pour revenir s’entraîner avec le groupe. L’ancien milieu du Maccabi Haïfa est retourné en soins cette semaine et espère retrouver les pelouses de l’Étrat la semaine prochaine.

João Ferreira sera également absent ce week-end. Le Portugais a récemment repris la course après son opération à la main mais reste inapte à reprendre la compétition avec l’ASSE.

Blessés depuis plusieurs semaines, Florian Tardieu et Nadir El Jamali seront encore forfaits pour une longue durée et ne seront donc pas de la partie ce soir face à Annecy.

Touché face au Red Star, Gautier Larsonneur sera une nouvelle fois absent ce week-end. L’ancien Valenciennois pourrait faire son retour à Nancy, une fois la trêve internationale terminée.

Malgré ces différentes absences, le coach de l’ASSE a tout de même annoncé de bonnes nouvelles. Cette semaine, Philippe Montanier a pu compter sur un retour au sein des séances collectives. Maxime Bernauer, opéré dès le début de l’année civile, a effectué son premier entraînement avec le groupe ce jeudi. Il est cependant trop tôt pour le voir reprendre la compétition. L’ancien Rennais devrait profiter de la trêve pour se remettre physiquement et espérer un retour avec l’ASSE courant avril.

De retour avec la réserve dimanche dernier, Chico Lamba postulait pour cette rencontre face à Annecy. Environ deux mois après sa blessure à Reims, le Portugais est apte à retrouver les pelouses de Ligue 2.

Enfin, il avait inquiété en quittant ses partenaires à Grenoble, Julien Le Cardinal sera bien présent à Geoffroy-Guichard ce samedi soir. L’ancien défenseur du Paris FC a été ménagé après avoir ressenti une douleur musculaire en Isère. De retour jeudi avec le groupe de l’ASSE, il devrait pouvoir tenir sa place ce soir.

Une défense enfin stabilisée à l’ASSE ?

Brillant sur la pelouse de son club formateur, Brice Maubleu va enchaîner une seconde titularisation consécutive avec l’ASSE. Le gardien stéphanois espère réaliser un second clean sheet ce soir face à Annecy.

Depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc, la défense forézienne se porte mieux. Avec deux buts encaissés en six matchs, l’ASSE a retrouvé une certaine forme de solidité. Les Verts le doivent en partie à un Julien Le Cardinal impactant depuis son arrivée.

Sorti à Grenoble, le défenseur arrivé de Brest cet hiver devrait pouvoir débuter aux côtés de Mickaël Nadé ce samedi. L’entraîneur du club ligérien ne devrait pas surprendre en reconduisant Kévin Pédro et Ben Old sur les couloirs de sa défense.

L’ASSE change un milieu

Abdoulaye Kanté fait l’unanimité depuis son arrivée à l’ASSE cet hiver. L’ancien joueur de l’ESTAC Troyes devrait une nouvelle fois débuter au poste de sentinelle face à Annecy. L’Ivoirien devrait alors enchaîner une sixième titularisation avec le club ligérien.

Pour accompagner le joueur prêté par Middlesbrough, Philippe Montanier devrait une nouvelle fois faire confiance à Augustine Boakye. L’ancien joueur de Wolfsberger se montre convaincant dans un rôle plus axial et devrait à nouveau démarrer au cœur du onze stéphanois. Cependant, le Ghanéen ne devrait pas être associé à Igor Miladinovic. Le milieu serbe devrait être suppléé par Aïmen Moueffek lors de cette rencontre.

Un trio offensif qui enchaîne

Muets à Grenoble, les offensifs stéphanois espèrent être plus efficaces ce samedi dans le Chaudron. Irvin Cardona devrait à nouveau être aligné sur le couloir droit de l’attaque de l’ASSE. L’international maltais espère retrouver le chemin des filets, qui lui échappe depuis novembre dernier et le succès face à Nancy.

À gauche, Philippe Montanier devrait opter pour le joueur du mois de février en Ligue 2. Récompensé cette semaine, Zuriko Davitashvili espère fêter ce trophée en se montrant décisif pour aider l’ASSE à aller chercher un nouveau succès.

En pointe, Lucas Stassin devrait également débuter ce samedi. L’attaquant formé à Anderlecht s’est relancé depuis quelques semaines avec l’ASSE. Auteur de trois buts lors des trois derniers matchs, le Belge a été appelé pour la première fois par Rudi Garcia. Après cette rencontre face à Annecy, il prendra la direction du dernier rassemblement des Diables Rouges avant la Coupe du monde.