Lucas Stassin franchit un cap. L’attaquant de l’ASSE va connaître sa première convocation avec la sélection A de la Belgique. Une étape importante dans la progression du Stéphanois.

La nouvelle est tombée ce vendredi. Lucas Stassin figure dans la liste de Rudi Garcia pour le prochain rassemblement des Diables Rouges. Une première pour le joueur de l’AS Saint-Étienne, récompensé de ses bonnes performances depuis quelques semaines.

À seulement 20 ans, l’attaquant poursuit son ascension. Après avoir brillé en club, il va désormais découvrir le très haut niveau international.

ASSE : Stassin récompensé de sa progression

Arrivé à l’ASSE avec l’étiquette d’un joueur à fort potentiel, Lucas Stassin confirme progressivement les attentes. Son profil plaît : adroit, travailleur et capable de peser sur les défenses.

Cette convocation avec la Belgique n’est pas anodine. Elle vient valider ses progrès et son adaptation au football professionnel.

Le sélectionneur Rudy Garcia n’a pas hésité à lui faire confiance. Une décision qui s’inscrit dans une volonté de renouvellement et d’intégration de jeunes talents.

Pour Stassin, c’est une opportunité unique. Il pourra se confronter à un niveau d’exigence supérieur et gagner en expérience.

28 Devils ready for some march Madness. 🔥 pic.twitter.com/51uzCid2cS — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 20, 2026

Un rendez-vous international à saisir

Le programme s’annonce relevé pour la Belgique durant cette trêve internationale :

28 mars : Belgique – États-Unis

1er avril : Belgique – Mexique

Deux rencontres amicales qui permettront au Stéphanois de se montrer. Même en cas de temps de jeu limité, l’essentiel sera ailleurs : découvrir l’environnement, apprendre et marquer les esprits.

Du côté de l’ASSE, cette convocation est aussi une bonne nouvelle. Elle valorise le travail du club et confirme sa capacité à développer de jeunes joueurs.

L'ASSE va suivre cette montée en puissance

Cette première sélection pourrait marquer un tournant dans la saison de Lucas Stassin.

Confiance, visibilité, expérience : tous les ingrédients sont réunis pour franchir un nouveau cap. Reste désormais à savoir s’il parviendra à saisir sa chance sous le maillot belge.