Ce vendredi, le dernier week-end de compétition avant la trêve internationale a débuté en Ligue 2. Les six premières affiches de la 28ᵉ journée se disputaient ce soir à 20h. Le Mans avait l’occasion de revenir provisoirement à la hauteur de l’ASSE pendant que Rodez pouvait entrer dans le Top 5. Résumé et résultats des parties jouées ce vendredi 20 mars.

Avec dix points de plus que le barragiste, Boulogne-sur-Mer voulait accentuer davantage son avance sur sa pelouse face à Nancy. L’USBCO reste sur deux succès de rang et espérait poursuivre sa dynamique face à des lorrains en quête de points pour le maintien en Ligue 2.

Après avoir mis fin à la série de victoires de l’ASSE, Grenoble se déplaçait à Laval ce vendredi. Le GF38 espérait retrouver la victoire, qu’ils n’ont plus connue depuis fin janvier tandis que Laval pouvait potentiellement revenir à hauteur d’Amiens.

Le top 5 de Ligue 2 à nouveau chamboulé ?

Les Picards de leur côté espéraient prendre des points face au Mans pour ne pas voir Laval revenir. Les sarthois ne comptaient cependant pas lacher leur troisième place et s’imposer pour atteindre le même nombre de points que l’ASSE.

Quatrième, le Red Star voulait enchaîner un second succès de rang sur la pelouse de Clermont. Le club audonien reste bien embarqué dans la course à la montée en Ligue 1 et pouvait provisoirement prendre quatre points d’avance sur Reims.

Les rémois qui pouvaient d’ailleurs être dépassés par Rodez et quitter le top 5 de Ligue 2, ce vendredi soir. Vainqueurs à Delaune la semaine dernière, les aveyronnais accueillaient Bastia, lanterne rouge au Stade Paul-Lignon.

Montpellier pouvait également doubler provisoirement le Stade de Reims en cas de succès à Pau ce vendredi soir. Onzièmes, les Palois voulaient s’offrir le MHSC pour continuer de croire au play-offs.

Résumé des rencontres

Amiens - Le Mans : 3-4

A. Leautey (27e), I. Sane (45e), N. Kandil (54e) côté Amiens ; A. Rabillard (2e), S. Yohou (13e), L. Bretelle (31e), L.Cossier (97e) côté Le Mans.

Boulogne - Nancy : 0-0

Clermont - Red Star : 0-1

H. Benali (64e s.p) côté Red Star.

Laval - Grenoble : 3-2

M. Camara (51e, 88e), M. Sellouki (92e) côté Laval ; J. Benet (13e), E. Maurin (82e) côté Grenoble.

Pau - Montpellier : 0-0

C. Julien (carton rouge 45+2) côté Montpellier.

Rodez - Bastia : 1-1

T. Arconte (24e s.p) côté Rodez ; J. Eickmayer (40e) côté Bastia.

Classement provisoire de la Ligue 2 - J28