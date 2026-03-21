Malgré un mercato record en Ligue 2, l’ASSE sait que l’argent seul ne garantit pas le succès et devra mieux investir pour viser la stabilité en Ligue 1. Analyse dans notre vidéo avant match ASSE - Annecy disponible sur Youtube.

Vingt sept millions d'euros dépensés, et un mercato record à l'échelle de la Ligue 2. L'AS Saint-Étienne met le paquet et s'autorise des folies financières au mercato. Mais faire chauffer la carte bleue de manière irraisonnée ne garantit rien sur le terrain, ni sur la durée, ni au moment des grands rendez-vous.

En atteste l'amère expérience de la relégation en seconde division, il y a un an, malgré des moyens déjà importants engagés.

Mercato estival : de la qualité plutôt que de la quantité

En cas de remontée dans l'élite, Saint-Étienne devra casser la tirelire intelligemment. "J’attends que les investissements qui sont faits changent", souligne Sylvain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert. Quitte à moins recruter, s'installer dans l'élite demande l'acquisition de joueurs de qualités. "Je préférerais qu’on investisse trois fois, ou même six fois 5 à 7 millions, plutôt que dix fois 2 millions."

"J’espère qu’au prochain mercato, on aura retenu que ça ne fonctionne pas", lâche-t-il. "Et surtout, qu’on va investir peut-être 7, 8 ou 10 millions sur trois ou quatre joueurs, quitte à faire moins de quantité, mais clairement plus de qualité."

Surtout, avec les échecs comme Ebezener Annan, qui n'a jusque-là pas gagné sa place, ou Joao Ferreira, les coups à deux millions d'euros ne sont pas rentables. "On en a une ribambelle de joueurs qui ont été recrutés et qui ne valent pas le coup, et qui ne seront jamais des joueurs de Ligue 1." Avec une visée long terme, la direction Stéphanoise doit investir intelligemment cet été.

ASSE – Annecy : attention au piège avant la trêve !

Notre dernier avant match est disponible dès maintenant sur notre chaine Youtube.