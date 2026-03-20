Ce samedi soir à 20h, l’ASSE va retrouver le Chaudron face à Annecy pour le compte de la 28ᵉ journée de Ligue 2. Avant de recevoir les Hauts-Savoyards à Geoffroy Guichard, Philippe Montanier s’est exprimé face à la presse, ce jeudi à la mi-journée. Montanier s'est également exprimé sur Annecy qu'il n'hésite pas à qualifier d'équipe pénible. Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Annecy ? Il faut féliciter Laurent Guyot, qui fait un travail exceptionnel. Je connais bien, on se connaît très bien. Cette équipe d'Annecy est déroutante. Elle a une capacité à répéter les efforts, à presser, à mettre une pression assez incroyable. Et c'est du début à la fin d'un match. Du début à la fin du championnat. Je crois qu'ils sont sauvés déjà, alors que c'est un club qui a des moyens modestes. On a des entraîneurs français quand même qui font du très bon travail. Pour moi, c'est l'équipe la plus difficile à jouer parce qu'ils sont chiants. Ils ne vous lâchent pas. Qu'ils jouent à domicile ou à l'extérieur, ils ont la même façon de faire. Puis ils ont un potentiel offensif très intéressant. Donc ça va pas être une partie de plaisir mais c'est notre lot tous les samedis. Ce sera à nous de trouver des solutions."

Le match aller ? Aucun intérêt de s'y replonger

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Le match aller ? J'ai du mal à faire des comparaisons avec un match qui date cinq mois. Il n'y a que quatre de nos titulaires d'aujourd'hui qui avaient joué. Pas le même staff. Il y a eu une expulsion au bout de dix minutes. Je ne suis pas sûr que ce soit un match qu'on doit garder comme référence pour préparer Annecy. On reste sur notre match de Grenoble. On prend conscience qu'il va falloir qu'on fasse plus offensivement, qu'on garde le même état d'esprit défensif, parce que c'est ça qui nous a ramené quand même un point. Si l'esprit défensif nous a ramené un point, l'esprit offensif nous a empêché d'en prendre deux de plus. Il faut surtout se concentrer là-dessus, et sur la qualité d'Annecy."

Maubleu est précieux pour l'ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Brice Maubleu ? Le plus dur c'est vous êtes en manque de compétition. Heureusement, Brice a pu jouer avec la réserve dans le cadre du championnat de N3 ou avec le championnat des réserves il a joué. Il travaille super bien avec Jeff Bedenik. Mais le plus dur, c'est de reprendre les repères sur la compétition, les ballons en profondeur, la coordination, la connexion avec ses défenseurs. Le fait qu'il ait pu jouer avec la réserve, je pense que ça a aidé qu'il soit tout de suite opérationnel.

Il a une grosse expérience. Il a été déterminant. S'il ne fait pas les arrêts qu'il fait, on a un point en moins. Donc il a été déterminant, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que par son expérience, il dégage beaucoup de sérénité et de calme. Et c'est quelque chose qui se transmet à sa défense et à l'équipe. Un gardien d'expérience comme ça, c'est appréciable."