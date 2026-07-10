Le dénouement est proche dans le feuilleton Killian Corredor. Courtisé par l'AS Saint-Étienne lors de ce mercato, l'attaquant de Darmstadt s'apprête finalement à s'engager avec le FC Nantes.

Le verdict est tombé ce vendredi 10 juillet 2026. Ciblé pour renforcer l'attaque, le joueur de 25 ans va échapper aux dirigeants stéphanois. Il s'apprête en effet à s'engager avec nantes

Mercato : le FC Nantes rafle la mise pour Killian Corredor

Selon les informations publiées par L'Équipe cet après-midi, l'ancien Ruthénois est tout proche des bords de l'Erdre. Un contrat de quatre ans l'attend déjà chez les Canaris. Le FC Nantes double ainsi l'ASSE sur le fil dans ce dossier du mercato d'été.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

D'après les informations de Ouest France ces derniers jours, Saint-Étienne avait pourtant dégainé une première offre concrète. Mais la préférence du joueur pour le projet nantais a fait pencher la balance. Darmstadt s'apprête à céder son joueur pour un montant estimé à 2.8 millions d'euros par Transfermakt.

Un profil de Ligue 2 qui échappe à l'ASSE

Ce dénouement force les recruteurs du Forez à revoir leurs plans pour ce mercato estival. Killian Corredor présentait de solides garanties pour le championnat. Ses statistiques récentes confirmaient son excellent niveau :

Saison 2023-2024 (Rodez) : 12 buts et 7 passes décisives en Ligue 2.

Saison 2024-2025 (Darmstadt) : 8 buts et 6 passes décisives en Allemagne.

Saison 2025-2026 (Darmstadt) : 5 buts et 3 passes décisives en 2.Bundesliga.

L'attaquant polyvalent était perçu comme un renfort potentiel. Son profil hybride pouvait notamment compenser le départ posssible de Zuriko Davitashvili.

Les Verts obligés d'activer d'autres pistes de transfert

Cet échec va forcer l'ASSE à accélérer sur ses dossiers secondaires. Le club stéphanois doit impérativement trouver des solutions offensives avant la reprise. La quête d'un ailier percutant reste la grande priorité de ce mercato.

Le nom de Thierno Ballo circule avec insistance autour du club. le joueur devrait s'engager dans les prochaines heures. Les prochaines semaines s'annoncent particulièrement intenses dans le Forez.