Troisième recrue de l’été stéphanois, l'attaquant Thierno Ballo intrigue autant qu'il séduit. Avant de poser ses valises à l'ASSE, le joueur de 24 ans a déjà connu un véritable tour d’Europe, des terrains autrichiens aux équipes de jeunes de Chelsea, en passant par l’Allemagne et la Championship anglaise. Portrait d’un talent précoce au parcours singulier.

Né le 2 janvier 2002 à Abidjan, en Côte d’Ivoire, c’est pourtant en Autriche que le destin de Thierno Ballo s'est dessiné. Très jeune, il tape ses premiers ballons au SV Chemie Linz, où il fait ses classes jusqu’en 2012. À seulement dix ans, son talent tape dans l'œil du grand club de la ville, le LASK. Il n'y passera qu'une petite année, le temps d'attirer l'attention des recruteurs au-delà des frontières autrichiennes.

À l’âge de onze ans, l’adolescent entame sa trajectoire de globe-trotter en rejoignant les équipes de jeunes du Bayer Leverkusen en Allemagne. Un premier cap important dans sa formation, suivi en 2016 par un passage de deux saisons au Viktoria Cologne pour s'aguerrir. À quatorze ans à peine, Ballo affiche déjà une maturité et une capacité d'adaptation hors normes pour son âge.

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L'aventure Chelsea, l'explosion à Wolfsberger et plusieurs retrouvailles à l'ASSE

L'année 2018 marque un tournant majeur. À seize ans, le prestigieux club londonien de Chelsea parvient à le recruter. Thierno Ballo intègre l’académie des Blues à Cobham, l'un des centres de formation les plus compétitifs de la planète.

À peine débarqué à Londres à 16 ans, Thierno Ballo affichait déjà une confiance à toute épreuve. Courtisé par les plus grands d’Europe après un doublé mémorable inscrit à seulement 14 ans avec l'Autriche U17 face à l'Angleterre, il avait choisi Chelsea pour la qualité de son académie.

Le jeune prodige avait immédiatement frappé fort en inscrivant un quintuplé dès ses premiers matchs amicaux contre West Ham. Habitué aux déménagements, l'attaquant polyvalent citait alors Lukas Podolski comme modèle pour sa puissance et sa propension à repiquer dans l’axe. Un rêve éveillé pour celui qui confiait vouloir intégrer l'équipe première des Blues dès l'année suivante sous les ordres d'Antonio Conte.

C’est là-bas qu’il croise la route d’un visage bien connu des supporters stéphanois : Pierre Ekwah. Les deux hommes arrivent à Londres le même été et partagent leur quotidien sous le maillot bleu pendant trois ans, jusqu'au départ du milieu de terrain en 2021.

C’est cet été-là que Ballo quitte temporaiement Chelsea. Pour engranger du temps de jeu et découvrir le monde senior, il retourne en Autriche sous la forme d’un prêt au Rapid Vienne, où il effectue ses grands débuts professionnels. Il y a cependant peu de chances que Thierno Ballo et Pierre Ekwah partagent des rencontres sous le maillot de l'ASSE. Le milieu ne semble pas destiné à reporter la tunique Verte.

En 2022, son aventure contractuelle avec Chelsea prend fin. Libre, il s’engage avec le Wolfsberger AC. C'est dans ce club autrichien que le joueur va véritablement exploser et stabiliser son football. Durant deux saisons pleines, il y côtoie un certain Augustine Boakye, arrivé à l'ASSE en 2024.

Sous les couleurs de Wolfsberger, Ballo impressionne par sa régularité et son efficacité : en trois ans (toutes compétitions confondues), il compile un bilan remarquable de 33 buts inscrits en 110 matchs. Sa capacité à faire basculer une rencontre lui ouvre de nouveau les portes de l'Angleterre la saison dernière, cette fois-ci en prêt à Millwall, où il découvre l'exigence de la Championship et dispute 26 rencontres (1 but).

Ballo, sérial-buteur chez les jeunes autrichiens

Sur la scène internationale, Thierno Ballo a choisi de défendre les couleurs de son pays d'adoption. Depuis 2015, il a porté le maillot de toutes les sélections de jeunes de l'Autriche, des U15 jusqu’aux Espoirs.

Chez les Espoirs, son entrée en matière a marqué les esprits : pour son tout premier match dans cette catégorie, il s'est offert un triplé retentissant lors d'un festival offensif face à l'Arabie Saoudite (victoire 10-0). Ses performances globales lui ont même valu le privilège d'être convoqué avec l'équipe nationale A de l'Autriche, honorant sa première sélection lors d'une victoire 4-0 contre Saint-Marin.

C’est donc un joueur mûr, fort d'un bagage international et d'une solide expérience européenne, qui débarque aujourd’hui à l'AS Saint-Étienne. Nul doute que sa polyvalence offensive et son vécu aux quatre coins de l'Europe seront de précieux atouts pour Ian Cathro.