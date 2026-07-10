Issiaka Touré tire sa révérence. Le gardien de 21 ans, formé au FC Toulouse et arrivé libre à l'ASSE en juillet 2023, quitte le club stéphanois pour rejoindre Aubagne FC en Ligue 3. Un départ discret, celui d'un joueur qui a grandi dans l'ombre de Geoffroy-Guichard sans jamais en franchir la pelouse en match officiel.

Issiaka Touré, c'est trois saisons à Saint-Étienne B, des buts encaissés en National 3, des blanchissages en National 2, et une progression dans le groupe réserve de Sylvain Gibert. 47 matchs au compteur en carrière, 60 buts encaissés, 16 clean sheets selon Transfermarkt. Un gardien qui travaillait, qui tenait son rang, et qui était régulièrement titulaire en réserve.

Le gardien a officialisé son départ sur Instagram, voici ses mots : "C’est avec beaucoup d’émotion que je tourne aujourd’hui une page importante de ma vie en quittant l’AS Saint-Étienne.

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Porter les couleurs de ce club , y avoir l’honneur d’y signer mon premier contrat professionnel et fouler la pelouse de Geoffroy-Guichard sont une immense fierté. Ce club m’a fait grandir, sur le terrain comme en dehors. Merci à mes coéquipiers, dont certains sont devenus mes frères. Merci aux coachs, aux staffs, aux salariés du club, aux supporters et à toutes les personnes qui font vivre l’ASSE au quotidien. Merci également à tous les Stéphanois que j’ai eu la chance de rencontrer et qui m’ont toujours accueilli avec bienveillance. Je pars le cœur rempli de souvenirs, de fierté et de gratitude. Vert à jamais"

Un départ logique après trois ans de post-formation à l'ASSE

À 21 ans, 1m94, franco-ivoirien, formé à Toulouse avant de rejoindre Saint-Étienne librement à l'été 2023 : Touré avait le profil d'un joueur à développer sur la durée. L'ASSE lui a offert ce développement. Trois saisons en National 3, une montée en charge progressive, une exposition régulière au niveau réserve.

Mais sans contrat qui venait et avec le chantier du mercato stéphanois orienté vers des gardiens d'autres profil, le moment était venu de changer d'air. Aubagne FC, pensionnaire de Ligue 3, lui offre un contexte différent : plus de responsabilités, un championnat exposé, et la possibilité de s'imposer comme numéro 1 à plein temps.

Le club provençal n'est pas inconnu dans le sillage stéphanois. C'est là qu'Enzo Mayilla avait été prêté, un lien qui illustre la relation entre les deux clubs sur les transferts de jeunes joueurs en développement.

Un autre ancien stéphanois rejoint également Aubagne en la présence de Karim Cissé. L'idéal pour une adaption optimisée.

Larsonneur, Ndiaye, et maintenant un poste de doublure à reconstruire

Le départ de Touré n'est pas anodin dans le contexte actuel. L'ASSE vient de boucler l'accord avec Mamour Ndiaye après une semaine de montagnes russes contractuelles. Gautier Larsonneur reste le N1 des buts stéphanois. Et désormais, la hiérarchie dans les cages se reconstruit entièrement.

Touré était l'un des gardiens du groupe élargi. Après le départ de Brice Maubleu, son départ libère de la place dans l'organigramme de la réserve, et rappelle que le club doit encore régler complètement sa situation entre les perches, au-delà du seul dossier Ndiaye.

À Aubagne, Issiaka Touré va découvrir autre chose. La Ligue 3, c'est un football plus rugueux que le National 3, plus physique, avec des enjeux immédiats de maintien ou de montée selon les ambitions du club. Pour un gardien de 21 ans qui n'a pas encore connu le monde professionnel, c'est exactement le type de challenge qui forge.

Bonne route, Issiaka !

Il n'aura pas eu l'occasion de défendre les cages de Geoffroy-Guichard en match officiel. Mais trois saisons dans un club comme l'ASSE, même en réserve, ça marque un parcours. Issiaka Touré emporte avec lui une formation sérieuse, des automatismes construits dans un centre d'entraînement de bon niveau, et l'expérience du quotidien d'un club professionnel.

Le Peuple Vert lui souhaite la meilleure des continuations. Et si un jour il croise la route des Verts en Ligue 3 ou ailleurs, il sera accueilli avec respect.

Source : Communiqué de l'ASSE / Transfermarkt