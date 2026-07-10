L'ASSE tient son nouveau gardien. Le club stéphanois a officialisé ce dimanche la signature de Mamour N'diaye, portier de Sarpsborg (D1 norvégienne). Le Sénégalais vient compenser le départ de Brice Maubleu, parti s'engager avec Pau FC. Plus qu'une simple doublure, les Verts misent sur un gardien au fort potentiel, appelé à concurrencer progressivement Gautier Larsonneur dans les mois à venir.

L'AS Saint-Étienne poursuit la restructuration de son effectif. Après avoir acté le départ de Brice Maubleu, la direction stéphanoise n'a pas tardé à lui trouver un successeur. Mamour N'diaye s'engage officiellement avec les Verts en provenance de Sarpsborg, en Norvège. À moyen terme, son recrutement répond à une stratégie claire : préparer l'avenir au poste de gardien. Si Gautier Larsonneur, sous contrat pour encore deux saisons, conserve aujourd'hui son statut de numéro un, la concurrence est désormais lancée avec l'arrivée d'un profil que l'ASSE espère voir s'imposer progressivement.

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Le communiqué de l'ASSE

"Gardien de but sénégalais, Mamour Ndiaye rejoint l’AS Saint-Étienne ! Après Sohaib Naïr et Jakob Breum, le portier, transféré depuis Sarpsborg (Norvège), est la troisième recrue estivale des Verts !