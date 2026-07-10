L'ASSE tient son nouveau gardien. Le club stéphanois a officialisé ce dimanche la signature de Mamour N'diaye, portier de Sarpsborg (D1 norvégienne). Le Sénégalais vient compenser le départ de Brice Maubleu, parti s'engager avec Pau FC. Plus qu'une simple doublure, les Verts misent sur un gardien au fort potentiel, appelé à concurrencer progressivement Gautier Larsonneur dans les mois à venir.
L'AS Saint-Étienne poursuit la restructuration de son effectif. Après avoir acté le départ de Brice Maubleu, la direction stéphanoise n'a pas tardé à lui trouver un successeur. Mamour N'diaye s'engage officiellement avec les Verts en provenance de Sarpsborg, en Norvège. À moyen terme, son recrutement répond à une stratégie claire : préparer l'avenir au poste de gardien. Si Gautier Larsonneur, sous contrat pour encore deux saisons, conserve aujourd'hui son statut de numéro un, la concurrence est désormais lancée avec l'arrivée d'un profil que l'ASSE espère voir s'imposer progressivement.
Le communiqué de l'ASSE
"Gardien de but sénégalais, Mamour Ndiaye rejoint l’AS Saint-Étienne ! Après Sohaib Naïr et Jakob Breum, le portier, transféré depuis Sarpsborg (Norvège), est la troisième recrue estivale des Verts !
À 20 ans, Mamour Ndiaye est l'un des nouveaux visages des Verts ! Natif de Dakar, le Sénégalais touche ses premiers ballons au sein de l’Oslo Football Académie, située dans sa ville de naissance, qui tire son nom d’un partenariat avec le football norvégien. Dans les couloirs de l’académie, connue notamment pour avoir contribué au développement de Krépin Diatta (Monaco), Mamour Ndiaye ne tarde pas à se faire remarquer.
Gardien de but athlétique et décisif dès son plus jeune âge, Mamour Ndiaye rejoint rapidement le club partenaire de Sarpsborg (Norvège), auquel est liée son académie. Arrivé en 2024, il dispute alors quelques rencontres avec l’équipe réserve avant de découvrir l’Eliteserien, la première division, où il compte 39 apparitions depuis sa grande première marquée par un clean sheet sur la pelouse de Molde (0-2).
Ses performances sont également remarquées en Coupe de Norvège, où il hisse Sarpsborg jusqu’en finale lors de l’édition 2025. Un parcours en club qui complète ses aventures avec la sélection du Sénégal. Vainqueur de la CAN U20 en 2023, Mamour Ndiaye était titulaire à la Coupe du Monde U20 la même année.
Place désormais à la France pour Mamour Ndiaye ! À 20 ans et du haut de son mètre 96, le gardien de but sénégalais intègre le groupe professionnel des Verts. Nouveau numéro 1 de l’ASSE, il est désormais lié au club du Forez jusqu’en 2030. "