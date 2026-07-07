Le nom de Killian Corredor circule dans la presse ce mardi, associé à l'ASSE comme à Nantes. Selon Ouest-France, les Verts auraient même formulé une offre pour l'attaquant de Darmstadt.

Corredor pisté par l'ASSE, mais est-ce vraiment la cible idéale ?

Ouest-France révèle que l'ASSE a formulé une offre pour Killian Corredor, attaquant de 25 ans appartenant à Darmstadt, et que le joueur aurait finalement une préférence pour le projet nantais. Saint-Étienne arrive donc second dans un dossier où elle aurait pourtant dégainé en premier. Pas forcément la posture idéale.

Mais au-delà de la question de qui l'emporte sur Corredor, c'est la nature même de cette piste qui mérite qu'on s'interroge. L'ASSE cherche à compenser les départs annoncés de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin. Deux joueurs différents de Corredor dans leur registre. Davitashvili, c'est de la percussion, de la vitesse, de l'élimination sur un côté. Stassin, c'est un avant-centre de surface, présence physique dans la boîte. Corredor, lui, est un profil hybride, créateur autant que finisseur, qui s'est révélé à Rodez avant deux saisons en Allemagne.

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Un profil de Ligue 2 validé, mais pas une priorité évidente

Sa connaissance de la Ligue 2 est réelle et précieuse : 12 buts et 7 passes décisives à Rodez en 2023-2024, c'est un bilan interessant. Ses données Data'Scout sur cette saison révèlent un attaquant de profondeur technique, avec 96e centile en passes vers la surface et 93 en passes en profondeur, des chiffres qui en font davantage un joueur de combinaisons qu'un finisseur pur. À 2 millions d'euros, il resterait accessible.

La direction stéphanoise cherche vraisemblablement un ailier capable de peser sur un côté, dans un registre plus proche de Davitashvili. Les pistes évoquées ces dernières semaines, dont Thierno Ballo qui serait également avancée.

Reste à savoir si cette offre existe réellement. Si Kilian Corredor est réellement la priorité de l'ASSE et que les Verts se font doubler par le FC Nantes, les Verts pourront se poser des questions.

A moins que la stratégie ne cache d'autres artifices dont le mercato a ses secrets.

Source : Ouest-France / Data'Scout