L'ASSE entre dans le money time. Le mercato ferme ses portes ce lundi soir à 20 heures. Deux renforts sont attendues du côté de l'étrat. A minima. Point sur la situation.

Comme souvent en période de mercato, les tractations s'accèlérent et les dossier se débloquent dans les dernières heures. Ce sera une nouvelle fois le cas pour l'ASSE cet hiver. La semaine dernière, l'AS Saint-Etienne officialisait la signature d'Abdoulaye Kanté. Si le nécessaire avait été fait adminstrativement pour qu'il puisse jouer face à Boulogne, aucun risque n'a été pris par l'ASSE. Il devrait postuler à une place face à Montpellier. De quoi renforcer la concurrence.

Le Cardinal arrive à l'ASSE avec son expérience

Ce sera également le cas en défense. Avec 77 buts encaissés sur l'année 2026, l'ASSE veut résoudre durablement ce problème qui n'a que trop duré. Outre un changement d'entraîneur officialisé avec l'arrivée de Philippe Montanier ce dimanche, les Verts vont se renforcer.

Comme annoncé en exclusité par Peuple-Vert, le nom de Julien Le Cardinal (28 ans) est ressorti ce week-end. Son expérience L1 L2 et sa polyvalence ont séduit l'ASSE. Les dirigeants sont parvenus à trouver un accord pour un transfert pour un montant de 1.5 millions d'euros (+300.000€ de bonus) selon Ouest-France. Après Bastia, le PFC, Lens et Brest, Le Cardinale posera ses valises à Saint-Etienne ce lundi.

Soumahoro déjà présent

Autre annonce attendue dans les heures à venir, celles d'Aboubaka Soumahoro (20 ans). Comme annoncé par Foot Mercato ce dimanche soir, le jeune francilien débarque en provenance d'Hambourg. Comme Le Cardinal, il présente l'avantage d'être polyvalent et offrira une solution supplémentaire dans le couloir gauche tout en apportant de la concurrence à Mickaël Nadé. Déjà sur place, sauf retournement de situation, il sera officialisé dans la journée par l'ASSE. De quoi animer cette dernière demi-journée du côté de l'Etrat.

Mercato encore ouvert pour l'AS Saint-Etienne ?

S'il se murmure que le merctao stéphanois ne serait pas complètement fermée après ces deux arrivées, aucune information recoupée ou de noms à vous transmettre pour l'heure. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé tout au long de la journée.