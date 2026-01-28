Après de nombreux jours de mercato sans la moindre arrivée, l’ASSE s’active dans cette dernière semaine. Le club serait proche de boucler la venue d’un milieu défensif selon nos informations.

Le mercato est relativement calme à l’ASSE depuis le début de l’hiver. Le club stéphanois a enregistré deux départs pour aucune arrivée. Les Verts se sont définitivement séparés de deux indésirables : Yvann Maçon et Dylan Batubinsika. Les deux joueurs ont ont quitté le Forez pour rejoindre la Grèce.

Le board stéphanois n’a pour l’instant pas encore acté la moindre venue depuis le début du mercato. Avec la blessure de Mahmoud Jaber à Reims, le staff de l’ASSE dispose de peu de joueurs pour jouer au poste de numéro six. Selon nos dernières indiscrétions, Abdoulaye Kante, ancien milieu de l’ESTAC serait en négociations avancées pour débarquer dans le Forez.

Des derniers jours de mercato animés ?

Le club stéphanois est sur le point de changer d’entraîneur après la rencontre face à Boulogne. Eirik Horneland a annoncé son départ à son vestiaire et sait qu’il sera remplacé dès la semaine prochaine.

Philippe Montanier est en pôle pour revenir à l’ASSE, 26 ans après y avoir terminé sa carrière de joueur. L’ancien coach de Toulouse pourrait ne pas arriver seul dans le Forez. Le board pourrait accueillir plusieurs renforts d’ici lundi.

Abdoulaye Kante proche de l’ASSE

Formé à Troyes, Abdoulaye Kanté va retrouver la Ligue 2 cet hiver. Selon nos informations, le numéro 42 de Middlesbrough est tout proche de débarquer à l’ASSE.

Arrivé en Angleterre cet été pour trois millions d’euros, le milieu défensif ivoirien va retraverser la Manche. Le club stéphanois serait proche de boucler son premier renfort hivernal.

Déjà pisté par le passé par l’ASSE, Abdoulaye Kanté est très peu utilisé en Championship (seconde division anglaise) cette saison. L’ancien troyen est à la recherche de temps de jeu. Abdoulaye Kanté pourrait ainsi prochainement à rejoindre un club concurrent de son club formateur.

Edit : Abdoulaye Kanté a été aperçu à l'Etrat aujourd'hui, selon nos informations.