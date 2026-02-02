L’AS Saint-Étienne (ASSE) entame février sur un rythme soutenu, marqué par un rendez-vous important en Ligue 2 BKT et de nombreux engagements pour toutes les sections du club. L'événement majeur de la semaine reste la conférence de presse de présentation de Philippe Montanier, nouvel entraîneur des Verts, qui donnera le ton de cette nouvelle ère.

Côté terrain, les pros masculins poursuivront leur préparation à huis clos, à l’exception d’une séance publique mardi matin. Ils se préparent pour la réception cruciale de Montpellier samedi soir au stade Geoffroy-Guichard.

Chez les féminines, le programme est tout aussi chargé, avec un déplacement de prestige à Lyon dimanche après-midi, en Arkema Première Ligue. À noter également, la possibilité pour les supporters de visiter le stade Geoffroy-Guichard chaque jour de la semaine.

Le week-end sera riche : en plus des pros, les équipes U17, U19 et la réserve en National 3 seront aussi sur le pont. Tous les regards seront tournés vers le Chaudron samedi soir, mais c’est toute la maison verte qui sera mobilisée sur les pelouses.

ASSE : Le programme de la semaine du 2 au 8 février

Lundi 2 février

Entraînement des pros féminines à huis clos

Conférence de presse de présentation de Philippe Montanier, nouvel entraîneur de l'ASSE

Mardi 3 février

Entraînement des pros ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin (11h) et des pros féminines à huis clos

Mercredi 4 février

Entraînement des pros et des pros féminines à huis clos

Jeudi 5 février

Entraînement des pros et des pros féminines à huis clos

Vendredi 6 février

Entraînement des pros à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)

Conférence de presse avant #ASSEMHSC (Ligue 2 BKT)

Samedi 7 février

Ligue 2 BKT (Journée 21) : ASSE - Montpellier au stade Geoffroy-Guichard (20h)

Dimanche 8 février

Entraînement des pros à huis clos

U17 National (Journée 17) : ASSE - Monaco au stade Georges-Bereta (12h30)

U19 National (Journée 17) : Marseille - ASSE à l'OM Campus (14h30)

Arkema Première Ligue (Journée 15) : OL Lyonnes - ASSE au Groupama Stadium (15h)

National 3 (Journée 15) : ASSE - Orléans au stade Aimé-Jacquet (15h)

Programme chargé donc pour l'ASSE. Philippe Montanier aura l'occasion d'animer sa première séance face au public. Plusieurs recrues sont attendues ce lundi : Julien Le Cardinale et Aboubaka Soumahoro devraient rejoindre Abdoulaye Kanté.

