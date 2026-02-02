Ce dimanche, les Verts ont officialisé leur nouveau coach. Philippe Montanier à succèdé d'Eirik Horneland en tant que nouvel entraîneur de l'ASSE. Huss Fahmy s'est exprimé ce lundi lors de la présentation du Normand. Extraits.

Philippe Montanier (Entraîneur de l’ASSE) : "Le mercato ? Je crois que ça va être compliqué pour Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ça va être compliqué. Pour le reste, je laisserai parler les dirigeants. Bien sûr, on a parlé des possibilités et si on peut renforcer le groupe, d'autant plus qu'on a quand même quelques blessés, ça va être important, mais je laisse la primeur aux dirigeants. Je repasse la patate chaude à côté."



Des recrues vont signer

Huss Fahmy (Directeur des opérations de l’ASSE) : "Nous avons eu de nombreuses conversations avec Philippe sur notre équipe. On a parlé de l'équipe, de ses forces, de ses faiblesses, de ce qu'elle fait sur le terrain, mais aussi en dehors. Philippe est parfaitement conscient de la situation dans laquelle nous sommes, mais son premier jour, c'est aujourd'hui. Il a été impliqué dans tout ce qu'on a fait. Et pour ce qui concerne aujourd'hui, nous regardons attentivement le marché. Nous avons la volonté de renforcer l'équipe. Il y a quelques arrivées qui devraient venir. On pense qu'on a aussi un ensemble de joueurs qui est assez bon, un coach qui est excellent, un staff également. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire le boulot. Il faut maintenant se mettre au travail."



Pierre Ekwah ? Toujours joueur de l'ASSE

Huss Fahmy (Directeur des opérations de l’ASSE) : "Pierre Ekwah ? La situation est difficile. Elle est malheureuse pour toutes les parties. On a beaucoup discuté à propos de ce sujet. On espère évidemment qu'elle va se résoudre. On continue d'en discuter entre nous et je ne peux pas vous dire davantage que je trouve cette situation vraiment difficile et regrettable pour toutes les personnes qui font partie du sujet. On va continuer à rester sur cette position, sur cette réponse.

Toujours salarié de l'AS Saint-Etienne ? Pierre est un joueur de l'AS Saint-Etienne. Sa situation actuellement est compliquée. On essaie de trouver une manière de résoudre la situation actuelle pour lui comme pour nous. On veut évidemment que tout le monde puisse avancer."

